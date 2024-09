Odkryli kilkaset tajemniczych geoglifów. Naukowcy wykorzystali nowoczesną technologię

Zespół z Instytutu Nazca Japońskiego Uniwersytetu Yamagata, we współpracy z IBM Research, odkrył 303 dotychczas nieznane geoglify przedstawiające ludzi i zwierzęta. Choć wszystkie są nieco mniejsze od rozległych wzorów geometrycznych datowanych na lata 200–700 n.e., rozciągających się na powierzchni ponad 400 kilometrów kwadratowych płaskowyżu Nazca, są niezwykle cennym odkryciem. Naukowcy wykazali, że ludzie z kultury Nazca usuwali najpierw wierzchnią, ciemniejszą warstwę na pustyni, by odsłonić jaśniejsza spodnią. Tak powstawały charakterystyczne, linearne rysunki.

Nowe geoglify, datowane na 200 r. p.n.e., pozwalają na inne spojrzenie na przejście od kultury Paracas do kultury Nazca. część obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO i będącego najpopularniejszym miejscem turystycznym w Peru po Machu Picchu.

– Wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniach pozwoliło nam na szybsze i dokładniejsze mapowanie rozmieszczenia geoglifów – powiedział archeolog Masato Sakai z Uniwersytetu Yamagata.

Sztuczna inteligencja i drony w służbie archeologów

Jak wynika z artykułu badawczego opublikowanego w tym tygodniu w Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), połączenie sztucznej inteligencji z nisko latającymi dronami zrewolucjonizowało tempo i częstotliwość odkrywania geoglifów. 303 nowe linearne rysunki odkryto w zaledwie pół roku. Model sztucznej inteligencji sprawnie rozpoznał wiele mniejszych geoglifów o charakterze reliefowym, które trudniej było zobaczyć gołym okiem.

Udało się również przeanalizować ogromne ilości danych geoprzestrzennych generowanych przez drony, aby zidentyfikować obszary, w których może znajdować się więcej geoglifów.

Johny Isla, główny archeolog Peru ds. linii Nazca, powiedział, że wykorzystanie dronów i sztucznej inteligencji stanowi ogromny krok naprzód w badaniach archeologicznych na tym obszarze. – Dzięki dronowi można pokonać kilka kilometrów w ciągu dnia – powiedział naukowiec. Dodał, że to, co kiedyś zajmowało trzy lub cztery lata, teraz można zrobić w ciągu dwóch lub trzech dni.

– Możemy powiedzieć, że te geoglify zostały wykonane przez ludzi dla ludzi, często pokazują sceny z życia codziennego, mówił. – Geoglify z okresu Nazca z kolei to gigantyczne rysunki wykonane na płaskich powierzchniach, aby mogli je zobaczyć bogowie – wyjaśnił.

Czytaj też:

Wymarłe zwierzęta wróciły do żywych. Dzięki naukowcomCzytaj też:

Psia pamięć robi wrażenie. Czworonogi są w stanie zapamiętać to na długo