Naukowcy odkryli dawno zapomniane „miasto pod lodem”. Znajduje się 30 m pod powierzchnią

W kwietniu 2024 roku naukowiec NASA Chad Greene wraz z zespołem leciał na pokładzie samolotu, którego celem było zbadanie pokrywy lodowej Grenlandii. Wówczas radar wykrył, że coś jest zakopane w lodzie. Alex Gardner wyjaśnił, że to Camp Century, znane również jako „miasto pod lodem”. „Na początku nie wiedzieliśmy, co to jest” – skomentował naukowiec.

Wszystko jest zasługą amerykańskiej armii, która w 1959 r. stworzyła bazę wojskową, a następnie wycięli sieć tuneli w przypowierzchniowej warstwie pokrywy lodowej. Stany Zjednoczone opuściły bazę w 1967 r., ale śnieg i lód nadal się gromadziły. Obecnie opuszczone miasto znajduje się co najmniej 30 m pod powierzchnią lodu i śniegu.

Dzięki nowym danym poszczególne elementy tajemniczego miasta są widoczne jak nigdy wcześniej. Pokrywają się również z historycznymi mapami planowanego układu bazy. Naukowcy wykorzystają mapy, aby potwierdzić szacunki, kiedy topnienie pokrywy lodowej może ponownie odsłonić obóz i wszelkie pozostałe odpady biologiczne, chemiczne i radioaktywne, które zostały zakopane wraz z nim.

Głównym zadaniem naukowców było sprawdzenie możliwości i ograniczeń radaru z syntetyczną aperturą dla bezzałogowych pojazdów lotniczych (UAVSAR). Urządzenie może pomóc naukowcom zmierzyć grubość pokrywy lodowej w podobnych środowiskach na Antarktydzie i ograniczyć szacunki przyszłego wzrostu poziomu morza.

– Bez szczegółowej wiedzy na temat grubości pokrywy lodowej nie można przewidzieć, w jaki sposób zareaguje ona na gwałtowne ocieplenie oceanów i atmosfery, co znacznie ogranicza naszą zdolność do prognozowania tempa wzrostu poziomu morza – skomentował Gardner.

