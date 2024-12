Wieloryby mogą żyć znacznie dłużej, niż dotychczas sądzono. Nawet dwukrotnie

Dotychczas uznawano, że długość życia wielorybów biskajskich wynosi między 70 a 80 lat. Opublikowane w czasopiśmie Science Advances badania wykazują jednak, że znacznie bliżej jest im do 100 lat, 10 proc. wielorybów żyje ponad 130 lat, a niektóre są w stanie dożywać nawet 150 lat.

Równolegle zbadane zostały północnoatlantyckie wieloryby biskajskie, które są jednym z podgatunków wielorybów biskajskich. Aktualnie znajdują się one u kresu występowania, a ich średnia długość życia wynosi zaledwie 22 lata. W ich przypadku badania wskazały jako maksymalną długość życia 70 lat.

Niesamowite badania naukowców

Badania zostały przeprowadzone na podstawie zdjęć identyfikacyjnych poszczególnych samic wielorybów na przestrzeni kilku dekad. Jak tłumaczą naukowcy, poszczególne wieloryby można rokrocznie rozpoznawać na fotografiach aż do ich śmierci.

„Korzystając z tych zdjęć, opracowaliśmy to, co naukowcy nazywają „krzywymi przeżywalności”, szacując prawdopodobieństwo zniknięcia wielorybów z zapisu fotograficznego wraz z wiekiem. Na podstawie tych krzywych przeżywalności mogliśmy oszacować maksymalną potencjalną długość życia” – informują badacze.

Wieloryby po raz kolejny zaskoczyły badaczy

To nie pierwszy raz, kiedy naukowcy są zaskoczeni długością życia konkretnego gatunku wieloryba. Ćwierć wieku temu badacze współpracujący z rdzennymi myśliwymi polującymi na wieloryby w Arktyce wykazali, że wieloryby grenlandzkie mogą żyć do, a nawet ponad 200 lat. Oszacowano to na podstawie grotów harpunów, które osadzone były w tłuszczu wielorybów, a które nieużywane były od XIX wieku.

Zanim przeprowadzono dogłębna analizy, sądzono że wieloryby grenlandzkie żyją około 80 lat. Później stały się one przykładem długowieczności wśród swojej rodziny. Teraz wiadomo, że nie są w tym odosobnione.

