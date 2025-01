Minerał z buszu pomaga odkryć tajemnice kosmosu

Epsomit, bo o nim mowa, to szeroko występujący minerał z gromady siarczanów. Pod względem chemicznym to uwodniony siarczan magnezu, a jego wzór to MgSO 4 •7H 2 O. Nazwa minerału pochodzi od miejscowości Epsom w środkowej Anglii, gdzie pierwotnie uzyskiwano go poprzez odparowywanie mających tam źródła wód mineralnych. Minerał występuje w postaci włóknistych, przypominających igły kryształów najczęściej przezroczystych lub białych. Epsomit dobrze rozpuszcza się w wodzie oraz może wchłaniać wodę z atmosfery. Minerał wykorzystuje się jako nawóz lub np. do tworzenia pachnących soli do kąpieli.

Marsjański minerał

O bardziej zaskakującym zastosowaniu minerału mówi dr Jane Hodgkinson, geolog i pracownik naukowy w ośrodku CSIRO (australijska agencja rządowa, która jest odpowiedzialna za badania naukowe i jej zastosowania komercyjne i przemysłowe).



– Istnieje silny związek między epsomitem a naukami planetarnymi, którymi zajmujemy się w ośrodku – podkreśliła, czytamy w Cosmos Magazine.

Epsomit występuje na Marsie – został wykryty na powierzchni czerwonej planety przez instrumenty znajdujące się na łazikach Mars Opportunity i Curiosity oraz sondzie Reconnaissance Orbiter. Epsomit tworzy się w obecności wody – jego występowanie na Marsie jest cennym wskaźnikiem istnienia wody na powierzchni planety.

– Gdyby istniała woda, w pewnym momencie historii Marsa mogły istnieć inne warunki do życia – dodała dr Hodgkinson.

Wsparcie misji kosmicznych

Dr Jane Hodgkinson pracuje w prowadzonym przez CSIRO ośrodku ISRU (In situ resource utilization – wykorzystanie zasobów na miejscu), gdzie badane są możliwości wykorzystania materiałów znalezionych na innych obiektach astronomicznych zamiast sprowadzania ich z Ziemi.

– W ośrodku ISRU przyglądamy się technologiom wspierającym przyszłe misje kosmiczne, takim jak systemy wykrywające i selekcjonujące minerały takie jak epsomit – powiedziała dr Hodgkinson.

Epsomit i inne siarczany mogą zawierać nawet 20 proc. masowych wody. Minerał może być więc niezbędnym dla załogowych misji kosmicznych surowcem wykorzystywanym np. w rolnictwie do oczyszczania wody na kolonizowanym obiekcie.

