Naukowcy odkryli nowy gatunek plezjozaura. „Jurajski potwór morski”

Plesionectes longicollum – bo o nim mowa – żył prawdopodobnie między 183 a 174 mln lat temu, a więc w czasie wczesnego toarkum (czwarty, najmłodszy wiek wczesnej jury). To plezjozaur, znany z długiej szyi i mięsożerny. Ten „jurajski potwór morski” – jak nazwała go redakcja portalu Live Science – mierzył kilka metrów, a jego odkryta skamielina, która znajduje się na terenie Niemiec, ma trzy metry długości i szyję, która stanowi więcej niż połowę długości jego ciała.

P. longicollum to nowy gatunek, co ustalono dzięki dobrze zachowanym szczątkom. Mimo upływu niemal 200 mln lat wciąż zawierały one tkanki miękkie i kości. Zostały one wydobyte blisko sześć dekad temu, w niemieckim kamieniołomie (jest on częścią formacji łupkowej Posidonia) – pisze LS, opierając się na wynikach badania, którego głównym autorem jest Sven Sachs, paleontolog kręgowców (zostały one opublikowane w czasopiśmie naukowym „PeerJ”).

Naukowiec z Polski zachwycony. „To odkrycie stanowi kolejny element układanki”

– Nasze szczegółowe badania ujawniły niezwykłą kombinację cech szkieletu, które wyraźnie odróżniają go od wszystkich znanych dotychczas plezjozaurów – mówi ekspert z z Muzeum Historii Naturalnej w Bielefeldzie, cytowany przez LS, Naukowcy uważają, że ten konkretny okaz jest „najstarszym znanym plezjozaurem z miasta Holzmaden w południowo-zachodnich Niemczech”.

– To odkrycie stanowi kolejny element układanki ewolucji ekosystemu morskiego w krytycznym okresie historii Ziemi – uważa współautorka badania, którym jest Daniel Madzia (paleobiolog z Polskiej Akademii Nauk).

Wyjątkową skamielinę można cały czas obejrzeć w Państwowym Muzeum Historii Naturalnej w Stuttgarcie – stanowi tam bowiem fragment stałej ekspozycji.

