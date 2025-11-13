Ma rogi i dostała imię postaci z serialu. Naukowcy odkryli pszczołę z piekła rodem

Zespół badaczy z Curtin University w Australii Zachodniej dokonał niezwykłego odkrycia podczas badań nad rzadkim, zagrożonym wyginięciem gatunkiem kwiatu, który rośnie wyłącznie w rejonie Bremer Range.

To właśnie tam po raz pierwszy zaobserwowano wyjątkową pszczołę, której wygląd natychmiast zwrócił uwagę naukowców.

Nowy gatunek nazwano Megachile (Hackeriapis) lucifer. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma „Journal of Hymenoptera Research”. – Niesamowite, wyraźnie widoczne rogi na głowie mają tylko samice tego gatunku – wyjaśnia dr Kit Prendergast z Curtin University, główna autorka publikacji.

Owad przyciąga uwagę nie tylko wyglądem, ale też nazwą – a ta ma wyjątkowo oryginalne pochodzenie.

Skąd wzięła się „diabelska” nazwa?

Nazwa „lucifer” to nie tylko naukowe określenie, ale także żartobliwe nawiązanie do popkultury.

Dr Kit Prendergast przyznała, że w czasie, gdy opisywała nowy gatunek, oglądała popularny serial „Lucyfer”, którego tytułowy bohater – uroczy, inteligentny i diabelsko charyzmatyczny – idealnie pasował do odkrytej pszczoły.

– Kiedy opisywałam nowo odkryty gatunek, oglądałam akurat serial „Lucyfer”. Nazwa głównego bohatera idealnie pasowała do tego owada. Jestem wielką fanką tej postaci, więc wybór był oczywisty – zdradza badaczka.

Choć nazwa może budzić skojarzenia z diabłem, ma też drugie, bardziej symboliczne znaczenie. „Lucyfer” to po łacinie „niosący światło”, co może być subtelnym odniesieniem do błyszczącego, złotego ubarwienia pszczoły.

Rogi jak z innego świata. Tajemnica samic Megachile lucifer

Najbardziej niezwykłym elementem wyglądu tego gatunku są dwa wyraźne rogi wystające z głowy samic.

Według badaczki, mogą one pełnić różne funkcje: od mechanizmu obronnego, przez narzędzie do zbierania pyłku, aż po miejsce gromadzenia materiałów potrzebnych do budowy gniazda.

– To pokazuje, jak wiele wciąż pozostaje do odkrycia w świecie przyrody – podkreśla dr Prendergast. – To także przypomnienie, jak istotna jest ochrona naturalnych siedlisk. Nowy gatunek został znaleziony w tym samym miejscu, gdzie występuje zagrożony wyginięciem dziki kwiat. Oba te gatunki mogą być w niebezpieczeństwie – dodaje.

Odkrycie Megachile lucifer ma szczególne znaczenie – to pierwszy nowo opisany przedstawiciel tej grupy pszczół od ponad 20 lat.

