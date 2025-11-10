Wygląda jak jajko i jest wart fortunę. Rzadki grzyb wpadł w ręce polskiego przyrodnika

Przyrodnik Piotr Grześ, znany w internecie jako „Grzybów znawca”, pochwalił się w mediach społecznościowych wyjątkowym odkryciem. Podczas zagranicznej wyprawy natknął się na muchomora cesarskiego – niezwykle rzadki gatunek, który w Polsce praktycznie nie występuje.

– Już z daleka wiedziałem, że to on – przyznał w rozmowie z „Głosem Wielkopolskim”.

Muchomor cesarski (Amanita caesarea) to jeden z najpiękniejszych grzybów jadalnych. Jego intensywnie pomarańczowy kapelusz i smukły trzon czynią go wyjątkowym wśród europejskich gatunków. W starożytnym Rzymie uważano go za przysmak godny władców – stąd jego królewska nazwa.

Rarytas południowej Europy. Oto grzyb, który wygląda jak jajko

Gatunek ten występuje głównie w krajach basenu Morza Śródziemnego: we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Chorwacji, Czarnogórze, Albanii, Słowenii i południowej Francji. Preferuje ciepłe lasy liściaste – szczególnie dębowe, bukowe i kasztanowe, rosnąc najczęściej na glebach wapiennych do wysokości 1000 metrów nad poziomem morza.

Ciekawostką jest jego stadium młodociane – młody muchomor cesarski przypomina jajko, w którym pomarańczowy kapelusz ukryty jest w białej osłonie. – Muchomor cesarski jest typowym gatunkiem ciepłolubnym, związanym z dębami, kasztanowcami i bukami – wyjaśnia Piotr Grześ.

Smak luksusu. Włosi jedzą go na surowo

Choć w Polsce praktycznie nie rośnie, w południowej Europie uznawany jest za jednego z najsmaczniejszych grzybów świata. – Zjadłem ich już kilka i muszę przyznać, że są naprawdę pyszne – przyznaje Grześ.

Cena tego grzybowego rarytasu potrafi przyprawić o zawrót głowy. W Polsce jego wartość szacuje się na 400-600 złotych za kilogram, a we włoskich sklepach internetowych można go kupić za około 200 złotych.

Smakosze z Italii przyrządzają go w prosty, ale elegancki sposób – na surowo, skropionego oliwą, z dodatkiem parmezanu i pieprzu.

