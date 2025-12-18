TSUE bezlitosny dla Polski. Ten wyrok jest dowodem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny nie respektując orzecznictwa TSUE, polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa unijnego. W opinii sędziów TK nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, także z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech jego członków oraz prezesa.–

Przełomowy wyrok TSUE. Żurek komentuje

Decyzję TSUE skomentował Waldemar Żurek. – Wyrok jest jednoznaczny i potwierdza to, co przez lata mówili polscy prawnicy, niezależni sędziowie, przed czym przestrzegali tych, którzy łamali i nadal łamią polską konstytucję i niszczą unijne traktaty – wskazał minister sprawiedliwości.

– Polski TK nie jest sądem bezstronnym i niezawisłym, dotyczy to głównie trzech dublerów zwanych sędziami oraz niewłaściwego powołania prezesa tej instytucji, czy raczej osoby pełniącej obowiązki prezesa – dodał.

Według szefa resortu sprawiedliwości „za chaos wokół TK odpowiada cały obóz polityczny prawicy, który doprowadził do obecnej sytuacji w trybunale”. – To zespół ludzi rządzących Polską przez osiem lat, jedni przygotowywali fatalne ustawy, a inni je podpisywali, łamiąc konstytucję i robiąc nocne zaprzysiężenia dublerów – powiedział Waldemar Żurek. – Wina jest rozłożona równo, niestety płacą za to wszyscy Polacy. Bo bez sądu konstytucyjnego ochrona ich praw zagwarantowanych w ustawie zasadniczej staje się iluzoryczna – dodał.

TK reaguje na wyrok TSUE

W odpowiedzi na zarzuty TSUE, Trybunał Konstytucyjny wydał oświadczenie, w którym napisano, że „decyzja TSUE nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie konstytucyjnych organów Polski”.

„Po raz kolejny należy podkreślić, że najwyższym prawem w Polsce jest konstytucja, a nie decyzje zagranicznych organów. Polska nie zrzekła się tego, wstępując do UE. Nie przekazała unijnym organom kompetencji dotyczących władzy sądowniczej i wymiaru sprawiedliwości” – czytamy.

