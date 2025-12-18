TSUE bezlitosny dla Polski. Ten wyrok jest dowodem
Udostępnijdodaj Skomentuj

TSUE bezlitosny dla Polski. Ten wyrok jest dowodem

Dodano: 
TSUE, zdjęcie ilustracyjne
TSUE, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / nitpicker
TSUE uderza w polski Trybunał Konstytucyjny. Według europejskich sędziów organ nie spełnia standardów niezależnego sądu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny nie respektując orzecznictwa TSUE, polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa unijnego. W opinii sędziów TK nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu, także z powodu nieprawidłowości w powołaniu trzech jego członków oraz prezesa.–

Przełomowy wyrok TSUE. Żurek komentuje

Decyzję TSUE skomentował Waldemar Żurek. – Wyrok jest jednoznaczny i potwierdza to, co przez lata mówili polscy prawnicy, niezależni sędziowie, przed czym przestrzegali tych, którzy łamali i nadal łamią polską konstytucję i niszczą unijne traktaty – wskazał minister sprawiedliwości.

– Polski TK nie jest sądem bezstronnym i niezawisłym, dotyczy to głównie trzech dublerów zwanych sędziami oraz niewłaściwego powołania prezesa tej instytucji, czy raczej osoby pełniącej obowiązki prezesa – dodał.

Według szefa resortu sprawiedliwości „za chaos wokół TK odpowiada cały obóz polityczny prawicy, który doprowadził do obecnej sytuacji w trybunale”. – To zespół ludzi rządzących Polską przez osiem lat, jedni przygotowywali fatalne ustawy, a inni je podpisywali, łamiąc konstytucję i robiąc nocne zaprzysiężenia dublerów – powiedział Waldemar Żurek. – Wina jest rozłożona równo, niestety płacą za to wszyscy Polacy. Bo bez sądu konstytucyjnego ochrona ich praw zagwarantowanych w ustawie zasadniczej staje się iluzoryczna – dodał.

TK reaguje na wyrok TSUE

W odpowiedzi na zarzuty TSUE, Trybunał Konstytucyjny wydał oświadczenie, w którym napisano, że „decyzja TSUE nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie konstytucyjnych organów Polski”.

„Po raz kolejny należy podkreślić, że najwyższym prawem w Polsce jest konstytucja, a nie decyzje zagranicznych organów. Polska nie zrzekła się tego, wstępując do UE. Nie przekazała unijnym organom kompetencji dotyczących władzy sądowniczej i wymiaru sprawiedliwości” – czytamy.

Czytaj też:
Zgrzyt przed wizytą Zełenskiego w Polsce. Znamy szczegółyCzytaj też:
Takie Kaczyński spędzi Boże Narodzenie. Kuzyn ujawnia szczegóły