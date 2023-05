Andrzej Duda czy Śmieszko Pierwszy? Nieoczekiwany komentarz prezydenta

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda mieli okazję na żywo uczestniczyć w koronacji Karola III w Opactwie Westminsterskim. Przy okazji wizyty w Londynie prezydent zaprosił brytyjskiego króla do odwiedzenia Polski.

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda na koronacji Karola III

„Z wielką przyjemnością wzięliśmy wspólnie z Agatą udział w koronacji Karola III. W imieniu narodu polskiego i swoim złożyliśmy Ich Królewskim Mościom gratulacje oraz najlepsze życzenia” – przekazała głowa państwa na swoim oficjalnym profilu na Twitterze.

Pod tą informacją jeden z internautów zamieścił mema, którego głównym bohaterem jest głowa państwa. Na zdjęciu widać głowę Andrzeja Dudy wklejoną w głowę króla z podpisem Śmieszko Pierwszy. Jak się okazuje, grafika przypadła do gustu prezydentowi. „Bardzo piękny! Dziękuję, w tym jakże królewskim dniu!” – skomentował Andrzej Duda a do wpisu dołączył dwie uśmiechnięte emotki.

Andrzej Duda zaprosił Karola III do Polski



Para prezydencka przybyła w piątek do Londynu. Wzięła udział w przyjęciu w Pałacu Buckingham odbywającym się przed uroczystościami koronacyjnymi. Później odwiedzili także Ognisko Polskie w Londynie. Andrzejowi Dudzie i Agacie Kornhauser-Dudzie w Londynie towarzyszy Marcin Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że relacje osobiste między Andrzejem Dudą i Karolem III są bardzo dobre. Przypomniał, że niedawno głowa państwa odwiedziła w Londynie brytyjskiego monarchę.

– Prezydent wystosował list gratulacyjny do króla Karola III, w którym znalazło się także zaproszenie do odwiedzenia Polski już w tej nowej roli. Musimy pamiętać, że król Karol jeszcze jako książę Walii odwiedzał wielokrotnie Polskę i liczymy, że do takiej wizyty dojdzie, choć mamy świadomość, że w pierwszej kolejności będzie wizytował państwa Wspólnoty Narodów – powiedział Marcin Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył, że „strona brytyjska ma świadomość, jak ważny jest sojusz polsko–brytyjski, jak ważne są także te relacje na poziomie osobistym, ale także jak ważny jest wkład Polaków i Polonii w brytyjską kulturę”. – Karol III spotykał się niedawno z Polonią pod Manchesterem, a z tego, co przekazywał prezydentowi ma w planie kolejne takie spotkania – dodał.

