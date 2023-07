Izabela Leszczyna o Kaczyńskim. „Wyszedł z niego prostak i cham”

W programie Graffiti w Polsat News poruszono temat ostatniej wypowiedzi prezesa PiS na temat Donalda Tuska, która padła na pikniku PiS w miejscowości Stawiński. Jarosław Kaczyński nazwał lidera PO „prawdziwym wrogiem naszego narodu” – Niech idzie do swoich Niemiec i tam szkodzi, a nie tu – dodał. Nazwał też swojego oponenta „ryżym”.

– Ryży, wróg narodu, niech jedzie do Niemiec – cytował prowadzący. – Czy pani zdaniem to wyrwało się Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy to przemyślana strategia PiS? – pytał.

Leszczyna o Kaczyńskim: Udaje inteligenta

– Kaczyński udowodnił nie po raz pierwszy, że tylko udaje inteligenta z Żoliborza, który mówi o imposyblizmie, o ojkofobii... Tak naprawdę wyszedł z niego prostak i cham… – powiedziała posłanka KO. – Jeśli wicepremier na tle młodych ludzi mówi „uważajcie na tego ryżego”, kiedy nauczyciele i rodzice, dzieciakom mówimy już w przedszkolu: nie warto się śmiać z cudzego wyglądu...Ja nie wiem, czy rywalizacja na wygląd to najlepsza konkurencja dla Kaczyńskiego – dodała.

Prowadzący cytował też słowa Donalda Tuska na temat prawa aborcyjnego w Polsce, że dzisiaj władza jest „seryjnymi zabójcami kobiet”.

– Oddzielmy nazywanie faktów. Fakty są takie, że mamy młode kobiety, które umarły, a mogły żyć – powiedziała. – Trzy kobiety, które umarły ze względu na prawo, jakie Kaczyński w naszej ojczyźnie wprowadził to jest seria zabójstw – stwierdziła.

– To znaczy, że Kaczyński jest seryjnym zabójcą? – dopytywał prowadzący.

–A jak chce pan to inaczej nazwać? Oddzielmy fakty. To, że kobiety umierają pod rządami PiS-u, bo wprowadzili drakońskie prawo od tego, że ktoś ma rude włosy albo że jest wrogiem ojczyzny. To retoryka rodem z czasów gomułkowskich – pytała Leszczyna.

