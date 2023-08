Joński: PiS zbudował państwo totalitarne, gdzie wiedzą o nas wszystko

– Minister Niedzielski popełnił przestępstwo umyślne, podając dane pacjenta i informując, na co się leczy. Bezdyskusyjnie powinien zostać odwołany natychmiast. My wczoraj z posłem Szczerbą byliśmy na kontroli, bo pokazujemy jednocześnie jak to zrobił. Chcemy się też dowiedzieć, ile jeszcze osób ma dostęp do takich danych, bo to nie tylko afera Niedzielskiego, to afera PiS-u – zaczął poseł opozycji.

Joński: To jest wielka afera i oczekujemy dymisji Niedzielskiego

– Poprzez telefon wysyłają sobie dane pacjenta na WhatsAppa. To jest wielka afera i od Kaczyńskiego oczekujemy natychmiast dymisji Niedzielskiego – podkreślał Joński. Zaznaczył, że poprosił o przedstawienie odpowiednich procedur, ale urzędnicy wciąż ich szukają. – Żadne procedury na pewno nie dają takich uprawnień, żeby wysyłać dane każdego z nas tylko dlatego, że ktoś skrytykował tę władzę, bądź ma inne zdanie, bądź zwrócił uwagę, że coś nie działa – mówił.

Rozmówca RMF FM stwierdził, że każdy, kto naraził się władzy, może mieć sprawdzane dane. Spytał też, gdzie w tej sprawie jest prokuratura? – PiS zbudował takie państwo, gdzie wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje dla nich. Parasol ochronny otworzył nad politykami PiS-u – oburzał się.

– Uważam, że PiS zbudował takie państwo totalitarne, gdzie wiedzą o nas wszystko i użyją tego, jeśli ktokolwiek zadrze z tą władzą. Nie ma znaczenia, czy to znany dziennikarz, polityk, człowiek kultury czy zwykły lekarz albo pacjent. Całą machinę państwową, urzędów, prokuratur są w stanie przeciwstawić temu, który mówi prawdę – podsumował.

Nowa afera z ministrem Niedzielskim

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się na Twitterze do zamieszania wokół limitów zdalnego wystawiania recept na leki psychotropowe. Zmiana wywołała problemy, które dotknęły wielu pacjentów. W tym kontekście Niedzielski opublikował wpis, w którym zarzucił redakcji „Faktów” TVN kłamstwo w materiale o chaosie z receptami. Jednocześnie uderzył w występującego w materiale lekarza, ujawniając jego dane osobowe i to, że on sam wystawił sobie receptę.

Czytaj też:

Awantura po wpisie Adama Niedzielskiego. Są wnioski do prokuratury, minister się tłumaczyCzytaj też:

Spadła liczba wystawianych recept w platformach internetowych. „Rekordziści” wyraźnie przyhamowali