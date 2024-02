Mniej ekologii, więcej zbrojeń – to nowy pomysł Ursuli von der Leyen na Komisję Europejską. Dotychczasowa szefowa ogłosiła gotowość do walki o kolejną kadencję dosłownie kilka dni po tym, jak po świecie zaczęły krążyć plotki o przymierzaniu jej do fotela sekretarz generalnej NATO. Przeciwny miał jej być ponoć kanclerz Olaf Scholz, uznając, że jest zbyt stanowcza wobec Rosji.

Stawianie von der Leyen w roli bojowego jastrzębia to karkołomna sztuczka – przecież to ona, jako niemiecka minister obrony w rządzie Angeli Merkel, prowadziła konsekwentny demontaż Bundeswehry.

Mimo to, von der Leyen zrobiła w sprawie Rosji w Komisji dość, żeby można było obsadzić ją w roli bojowej przywódczyni nowej, bardziej asertywnej Wspólnoty, skupionej na budowaniu własnej obronności.

Wszystko to oczywiście w ramach pacyfistycznych i koncyliacyjnych z definicji standardów UE.

O ile ktoś nie zwróci uwagi na jej współodpowiedzialność za rosyjską infiltrację Niemiec (rozpoczynające się właśnie dochodzenie w sprawie przekazania Gazpromowi tajnej dokumentacji floty podwodnej Kriegsmarine to najnowsza odsłona kompromitującego Niemcy romansu z reżimem na Kremlu), to von der Leyen może uchodzić za jastrzębia w zakochanym w Moskwie europejskim kurniku.