Kaczyński apeluje do wyborców. „Potrzebujemy pomocy finansowej”

– My będziemy walczyli, ale potrzebujemy w tej chwili pomocy finansowej ze strony społeczeństwa – mówił podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. – Apeluję do wszystkich patriotów, do wszystkich, którzy nas poparli w ostatnich wyborach, by nawet niewielkie sumy, nawet 10 złotych, przekazywali na nasze konto – wzywał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Te pieniądze pozwolą nam i na zwykłe kontynuowanie działalności partyjnej, ale i na to, żeby przeprowadzić kampanię prezydencką, bo to ona jest w tej chwili w centrum – tłumaczył polityk.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że wszystkie wpłaty muszą odbywać się zgodnie z prawem. – Nie może być tak, bo to już się zdarzyło, że to jest to wpłata „na walkę z reżimem Tuska” czy coś w tym rodzaju. Takie wpłaty mamy obowiązek zwracać i rzeczywiście będziemy je zwracać – wyjaśnił.

