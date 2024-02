Barierki znów rozstawione przed Sejmem. Czarnek: Hołownia gościnny wobec rolników

We wtorek, 27 lutego, w centrum Warszawy odbędzie się protest rolników, którzy przybędą z całej Polski. Nasza redakcja będzie relacjonować na żywo to wydarzenie.

Śliwka: Tak wygląda uśmiechnięta Polska

Przypomnijmy, że rolnicy protestują przeciwko tzw. unijnej polityce klimatycznej, czyli wprowadzaniu „Zielonego Ładu”, oraz masowemu napływowi produktów rolnych z Ukrainy. Ostrzegają, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, wspomniane działania doprowadzą do ruiny nasz sektor rolniczy.

W nocy poniedziałku na wtorek, tj. z 26 na 27 lutego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka opublikował na X (dawniej Twitter) nagranie, na którym zrejestrowano rozstawianie barierek przed gmachem Sejmu.

– Tak właśnie wygląda uśmiechnięta Polska i barierki przed polskim Sejmem. Pojawiła się także policja. No, brawo panie Szymonie, brawo – skomentował Śliwka.

Hołownia: Dość już tych barier postawiono między nami

Słowa te odnoszą się do faktu, że zgodę na rozstawienie barierek musiał wydać marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Tymczasem już pierwszego dnia swojego urzędowania wydał on decyzję o usunięciu barierek sprzed Sejmu, które stały tam od 2016 r. Dał jasno do zrozumienia, jakoby po zmianie rządu to zabezpieczenie nie było już potrzebne.

– Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier postawiono między nami – mówił Hołownia 13 listopada w trakcie inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji.

Czarnek: Sejm miał być otwarty podobno

Kolejny poseł PiS Przemysław Czarnek wprost wytknął marszałkowi Sejmu hipokryzję. Zaznaczył także, że barierki pojawiły się w związku ze wspomnianym protestem rolników.

„Pan Szymon Hołownia gościnny wobec rolników. Przygotowuje się na przyjęcie mieszkańców polskiej wsi. Panie Szymonie, proszę się nie bać. To Naród jedzie do Pana. Sejm miał być otwarty podobno. Co? Tylko dla lewaków od waszego Zielonego Ładu? – skomentował były szef resortu edukacji.

Zwróciliśmy się do Komendy Stołecznej Policji o komentarz w tej sprawie. Zapytaliśmy m.in., czy barierki rzeczywiście zostały przywrócone na polecenie marszałka Sejmu. Wciąż oczekujemy na odpowiedź.

twitterCzytaj też:

Rolnicy w Warszawie nie spotkają się z premierem. Wyjdzie do nich minister rolnictwaCzytaj też:

We wtorek protest rolników. Gorzkie słowa Siekierskiego pod adresem Brukseli