Biden bagatelizuje niekorzystne dla siebie sondaże. Uwagę przykuła... gazeta

5 listopada odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że – podobnie jak podczas ostatnich wyborów – zmierzą się w nich Joe Biden i Donald Trump.

Superwtorek, czyli prawybory w aż 15 stanach

Zanim to nastąpi, obaj politycy muszą wcześniej uzyskać nominacje swoich ugrupowań – Biden nominację Partii Demokratycznej, zaś Trump Partii Republikańskiej. Ta kwestia rozstrzygnie się w ciągu najbliższych godzin.

Jak już wcześniej informowaliśmy, we wtorek, 5 marca, przypada bowiem tzw. superwtorek, czyli kulminacja prawyborów w obu ugrupowaniach. Tego dnia demokraci i republikanie w aż 15 stanach wskażą swoich kandydatów na prezydenta.

Warto zaznaczyć, że to ostatnia szansa dla byłej gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley, aby pokonać Trumpa i uzyskać nominację republikanów.

„Biden będzie świadomy tego, co dzieje się dziś wieczorem”

Sekretarz prasowy Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, że Biden „będzie na bieżąco informowany” o wynikach dzisiejszych prawyborów, które potrwają do późnych godzin nocnych.

– Nie rozmawiałam z nim o jego planach na dzisiejszy wieczór. Oczywiście będzie na bieżąco informowany i będzie świadomy tego, co dzieje się dziś wieczorem, gdy będziemy świadkami wyborów odbywających się w całym kraju – oświadczyła Jean-Pierre.

Telewizja CNN skomentowała, że Biden „pozostawał poza zasięgiem wzroku” podczas wieczorów wyborczych, które odbywały się po zakończeniu przeprowadzonych wcześniej prawyborów, np. w stanie Nevada czy Michigan. Co więcej, Biden zrezygnował nawet z wydania pisemnych oświadczeń.

Polski reporter zapytał Bidena o niekorzystne dla niego sondaże

Późnym popołudniem Marek Wałkuski, reporter Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, opublikował na X (dawniej Twitter) nagranie krótkiej rozmowy z Bidenem. Reporter zapytał o wyniki sondaży wyborczych, które nie są korzystne dla urzędującego prezydenta.

„Biden bagatelizuje sondaże, w których przegrywa z Trumpem, takie jak ostatni sondaż The New York Times. – Wygrywam w pięciu ostatnich sondażach, pięciu z rzędu. Wy patrzycie tylko na New York Times’a – powiedział mi Biden trzymając pod pachą... kopię New York Timesa” – zrelacjonował Wałkuski.

twitterCzytaj też:

Kluczowa wygrana Trumpa. Może pojawić się na kartach do głosowaniaCzytaj też:

Wyborczy „superwtorek”. To może być najważniejszy dzień dla Bidena i Trumpa