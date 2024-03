Duda zablokuje nominację Sikorskiego? Wymowna deklaracja z Pałacu

Wielka rewolucja kadrowa w polskich placówkach dyplomatycznych. Radosław Sikorski podjął decyzję o odwołaniu ze stanowisk ambasadorów ponad 50 dyplomatów. Co więcej, szef MSZ wycofał również kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu.

Krok ministra spraw zagranicznych to pokłosie sporu z Andrzejem Dudą. Początkowo premierowi i prezydentowi początkowo udało się nawiązać porozumienie w sprawie obsady placówek dyplomatycznych. Głowa państwa miała się zgodzić na zmiany w zamian za ocalenie posad kilku jego dawnych współpracowników. Ostatecznie jednak głowa państwa zmieniła zdanie w tej sprawie, do czego miał go przekonać Marcin Mastalerek.

MSZ szykuje rewolucję. Mastalerek ostro o Sikorskim

Na antenie Polsat News szef gabinetu prezydenta nie zostawił suchej nitki na Radosławie Sikorskim. – Oznaczałoby to, że symbolicznie dzień po tym, jak prezydent i premier pokazują współpracę w sprawach bezpieczeństwa i międzynarodowych, Donald Tusk zamierza jednostronnie pokazywać zupełnie coś innego, czyli całkowity brak współpracy – ocenił współpracownik głowy państwa. Marcin Mastalerek przypomniał, że ambasadorowie zarówno przy powołaniu, jak i odwołaniu, muszą mieć zgodę prezydenta i premiera.

Szef gabinetu prezydenta zdradził, że kilka tygodni temu Radosław Sikorski przysłał do Pałacu Prezydenckiego listę kilkudziesięciu ambasadorów i chciał hurtowo dokonywać zmian. – Usłyszał wówczas od współpracowników prezydenta, że prezydent do każdego z ambasadorów podchodzi w sposób odpowiedzialny i merytoryczny, że nie zgadza się na odwoływanie hurtowe ambasadorów, bo albo są konkretne zarzuty i przesłanki w kierunku jakiegoś ambasadora, albo ich nie ma – wyjaśnił.

Andrzej Duda zablokuje awans Radosława Sikorskiego?

Marcin Mastalerek dodał, że wycofania się z decyzji o odwołaniu ambasadorów jest niezwykle istotne w kontekście wyboru unijnego komisarza ds. obronności. W kuluarach mówi się, że na to stanowisko mógłby kandydować Radosław Sikorski. – Jak premier wyobraża sobie ustalanie takiego komisarza, jeżeli jednostronnie łamie ustalenia i jeżeli chce pokazywać nieodpowiedzialność w sprawach zagranicznych. Myślę, że panowie powinni to lepiej przemyśleć – stwierdził szef kancelarii prezydenta.

Pytany, czy to oznacza, że Andrzej Duda nie poprze ewentualnej kandydatury Radosława Sikorskiego, Marcin Mastalerek nie odpowiedział wprost. Stwierdził, że w jego ocenie hurtowe odwoływanie ambasadorów bez żadnego powodu i bez udziału prezydenta, da powód do tego, żeby przypomnieć o sobie osobom, które tak robią, a później będą chciały zajmować różne stanowiska.

Radosław Sikorski odejdzie z rządu?

W rozmowie z TVP Info Donald Tusk nie chciał potwierdzić, czy Radosław Sikorski faktycznie może odejść z rządu. – Jeśli by to było takie serio portfolio, które by naprawdę wzmocniło Europę, które naprawdę dałoby instrumenty, to myślę, że byłaby to interesująca z punktu widzenia ministra Sikorskiego i Polski propozycja. Chciałbym dalej z nim współpracować, ale jeśli okaże się, że może być jeszcze bardziej przydatny w Europie, to kto wie – podkreślił.

