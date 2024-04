Andrzej Duda zaprasza Donalda Tuska na rozmowy. Chodzi o broń jądrową

– Wystosowałem dzisiaj zaproszenie do pana premiera Donalda Tuska na 1 maja przed południem do Pałacu Prezydenckiego – ogłosił prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił prezydent, data spotkania jest nieprzypadkowa i przypada na 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Tematem rozmów ma być program Nuclear Sharing

Jednym z tematów rozmowy ma być potencjalny udział Polski w programie Nuclear Sharing. O spotkanie w tej sprawie premier zabiegał osobiście. – Czekam z niecierpliwością, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa – mówił w poniedziałek Donald Tusk.

Podjęcie tematu potwierdził Andrzej Duda. – Mam nadzieję omówić z panem premierem kwestie Nuclear Sharing, którą chciał ze mną omówić. Wiele razy już mówiliśmy na ten temat, więc powinien znać nasze stanowisko w tej sprawie, ale chętnie z nim na ten temat porozmawiam – zapewnił prezydent.

Prezydent chce rozmawiać o prezydencji Polski w Unii Europejskiej

Prezydentowi zależy, żeby poruszyć z premierem również inne wątki, m.in. zbliżającą się prezydencję Polski w Unii Europejskiej. – Ma ona w moim przekonaniu znaczenie dla budowania zarówno naszych, jak i europejskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi – podkreślił Andrzej Duda.

