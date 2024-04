Andrzej Duda z orędziem z okazji 20-lecia Polski w UE. Mówił o CPK

– 20 lat temu dołączyliśmy do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku to był bardzo dobry dzień dla Polski. Kilka pokoleń marzyło, by powrócić do politycznej wspólnoty zachodniego świata, zjednoczonej Europy i stało się to naszym wspólnym udziałem. 20 lat obecności w Unii to wielki sukces każdego z nas. Tysiące inwestycji, znakomite wykorzystanie funduszy europejskich, ekspansja polskich firm w Europie. Wystarczy rozejrzeć się, jak Polska zmieniła się w tym czasie. Wykorzystaliśmy ten okres znakomicie – tymi słowami rozpoczął swoje orędzie Andrzej Duda.

Andrzej Duda o CPK

Prezydent podkreślił, że Polska jest ambitnym krajem i chce się dalej rozwijać. W ten sposób nawiązał do jednej z flagowych inwestycji Prawa i Sprawiedliwości. – Potrzebujemy wielkich, strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, po to, byśmy jeszcze szybciej dołączyli do najbogatszych państw Europy – stwierdził.

W dalszej części wystąpienia głowa państwa zaznaczyła, że przed Polską i przed Unią Europejską wiele wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i gospodarki. – Od tego, jak na nie odpowiemy, zależy nasza przyszłość. Będąc w Unii, możemy wpływać na jej kształt, nadawać kluczowe kierunki. Nasz głos ma znaczenie. Dlatego każdego dnia musimy zabiegać o polskie sprawy w Unii Europejskiej – mówił prezydent.

Andrzej Duda wspomina JP II

Andrzej Duda zdecydował się również przywołać wypowiedź Jana Pawła II o tym, że Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy. – e słowa są ciągle aktualne. Dlatego musimy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu Wspólnoty, zgodnie z wartościami wyznawanymi przez nas od ponad tysiąca lat. Od momentu, kiedy dołączyliśmy do rodziny chrześcijańskich narodów Europy – tłumaczył.

Prezydent zwrócił uwagę na toczące się wewnątrz Unii Europejskiej spory dotyczące przyszłości wspólnoty. – Dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego sporu o przyszły kształt Unii Europejskiej. Pojawiają się niepokojące tendencje do federalizacji, mówi się o zmianach traktatów, które ograniczą suwerenność państw członkowskich. Nasza obecność w Unii Europejskiej to polska racja stanu, ale opowiadamy się za Europą wolnych narodów – komentował prezydent dodając, że w ostatnich latach Polska wielokrotnie przekonywała się, że politycy i urzędnicy unijni bywają czasem trudnymi partnerami.

twitter

Andrzej Duda zachęca do udziału w wyborach do PE



W ostatniej części orędzia pojawiła się zachęta do udziału w wyborach do PE, które odbędą się w niedzielę 9 czerwca. – W Unii każdego dnia trwa walka, twarda walka o interesy poszczególnych krajów i trzeba o nie skutecznie zabiegać. Dlatego tak ważne będą wybory do PE. Od tego, jakich reprezentantów wybierzemy, będzie zależał kierunek, w którym będzie podążała Unia, oraz jak polskie sprawy w Unii będą prowadzone. Zachęcam państwa do udziału w tych wyborach – mówił prezydent.

– Polska jest dziś bezpieczna, dynamicznie się rozwija, ma dobre perspektywy, ale właśnie nasza historia uczy nas, że nic nie jest dane raz na zawsze. Dlatego o pomyślność i dobrą przyszłość naszej Ojczyzny należy nieustannie zabiegać – dodał Andrzej Duda.

Czytaj też:

Rewolucja w polskiej armii. Andrzej Duda podjął ważną decyzjęCzytaj też:

Polacy dali Andrzejowi Dudzie żółtą kartkę. Prezydent ma powody do niepokoju