Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak często się odbywają?

W czerwcu w krajach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do urn wyborczych ruszą wszyscy pełnoletni mieszkańcy krajów stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Głosować będziemy na wybranych kandydatów z partii krajowych. Jeśli otrzymają odpowiednią liczbę głosów i dostaną się do Europarlamentu, mogą przyłączyć się do partii europejskich. Jest ich siedem.

Kto może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W wyborach do Europarlamentu mogą głosować wszyscy pełnoletni obywatele, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat. Muszą posiadać czynne prawa wyborcze. Głosowania odbędą się w lokalach wyborczych, najprawdopodobniej takich samych jak w czasie ostatnich wyborów samorządowych.

Jak często odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory europejskie odbywają się co pięć lat. Ostatnie wybory europejskie odbyły się w maju 2019 roku. W tym roku jednak wybory będą wyglądały trochę inaczej, ponieważ ze wszystkich krajów UEnii Europejskiej zostanie wyłonionych 720, a nie 705 posłów. Przez następną kadencję, która potrwa do 2029 roku będą odpowiadać za legislację, ustawodawstwo czy uchwalanie budżetu. Warto jednak pamiętac, że Parlament Europejski wyraża zgodę lub opiniuje wnioski składane przez Radę UE. To ta instytucja jest jedynym prawodawcą.

Co wydarzy się po wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Wybrani w wyborach do Europarlamentu 2024 posłowie i posłanki do PE utworzą grupy polityczne. Na pierwszej sesji plenarnej, na której spotykają się posłowie i posłanki, Europarlament wybierze przewodniczącego. To najważniejsze zadanie do wykonania tuż po wyborach europarlamentarnych. Później, na następnej sesji plenarnej, Parlament Europejskiej wybierze komisarzy oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kto może startować do Europarlamentu?Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakie są frakcje polityczne w PE?