Tusk po wystąpieniu Kaczyńskiego: Wszyscy się śmieją, a powinni się bać

Zaledwie w sobotę 28 kwietnia Donald Tusk ostro podsumował aktywność Mateusza Morawieckiego, by już dzień później skrytykować Jarosława Kaczyńskiego. Premier odnosił się do przemówienia, które prezes PiS wygłosił na konwencji w Rzeszowie. Polityk opozycji mówił tam o błędach Unii Europejskiej i konieczności reformowania tego politycznego organizmu.

– Kaczyński wczoraj o Europie: „Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu NIE, ale nie mówimy NIE, bo jesteśmy dzisiaj na TAK”. Wszyscy się śmieją, a powinni się bać. „Dzisiaj na tak”, dzień po wyborach ruszą z proputinowskimi partiami rozwalać Unię. Bo zabrakło Twojego głosu – ostrzegał Donald Tusk, pisząc na platformie X.

Co mówił Kaczyński na Konwencji?

Jarosław Kaczyński na konwencji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarysował główne punkty, o które zamierza walczyć jego partia w Brukseli. – Musimy bronić polskich wartości, polskich interesów i polskiej racji stanu. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to podjęcie spraw, które nie wyczerpują całości tego wszystkiego, co stanie jako wyzwanie przed naszymi posłankami i posłami do UE, ale które w tym momencie są najważniejsze – mówił.

– To jest sprawa Zielonego Ładu, Paktu Migracyjnego, zmiany traktatów, euro, ochrony polskiej wsi, bezpieczeństwa i w końcu tego, co jest istotą polskości, o czym pisał już Kadłubek – wolności. Nie ma Polski bez wolności! – podkreślał. – Być Polakiem, znaczy być człowiekiem wolnym – dodawał.

Starcie Tuska z Morawieckim

W ten weekend szef rządu skonfrontował się słownie także ze swoim poprzednikiem, Mateuszem Morawiekcim. „Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie?” – napisał premier Tusk.

Polityk PiS nie zostawił wpisu Tuska bez odpowiedzi. „Jest Pan nędznym propagandystą, który jest współodpowiedzialny za to, co dzieje się dziś na Ukrainie” – napisał. „W czasie, gdy realizowaliście reset z Rosją oni się zbroili i szykowali plany zniszczenia Ukrainy. Tak mocno spaliście w Europie, że Niemców trzeba było budzić przez kilka dni po wybuchu wojny. Gdyby nie polski rząd w lutym 2022 roku to Ukraina mogła upaść” – dodał.

