Posłanka Lewicy zszyła flagi Polski i Unii Europejskiej. Tak zaczęła kampanię do PE

Dzień Flagi RP to święto, kiedy szacunek dla narodowych barw i symboli jest szczególnie podkreślany. Nie wszyscy politycy potrafią jednak podejść do tego odpowiednio i stawiają na prowokacje i głośne happeningi. Opisywaliśmy już wpis Janusza Korwin-Mikkego na platformie X, gdzie były poseł dołączył fotografię płonącej flagi Unii Europejskiej.

Poznań. Scheuring-Wielgus zszyła flagę Polski z flagą UE

Zupełnie inaczej, ale zdaniem internautów również niewłaściwie, podeszłą do tego Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Na Placu Wolności w Poznaniu posłanka pomagała połączyć igłą i nicią flagi Polski i Unii Europejskiej. W ten sposób podkreślić chciała wspólnotę interesów oraz wartości oby tych podmiotów. Ostrzegała też przed powtórzeniem brytyjskiego scenariusza i wyjścia z UE. – My nie chcemy przeżywać tego uczucia – mówiła.

Internauci szybko zwrócili uwagę, że flagi Polski nie należy łączyć z żadnymi innymi symbolami, a doszywanie flagi Unii mogło naruszać artykuł 137 Kodeksu karnego. „Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” – czytamy w paragrafie 1. tego przepisu.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono ustawą z 20 lutego 2004 roku. Data obchodów tego święta oczywiście nie jest przypadkowa. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie. To także kontra wobec praktyki z czasów PRL, kiedy właśnie w tym dniu zdejmowano wywieszane dzień wcześniej flagi państwowe, by nie były one eksponowane podczas Święta Konstytucji 3 Maja,zniesionego przez władze komunistyczne. W wolnej Polsce flagi dumnie wiszą przez całe trzy dni.

Istotne jest, by 2 maja oraz przy każdej innej okazji pamiętać o należnym szacunku dla flagi. Jeśli jest eksponowana publicznie, to musi mieć czyste i czytelne barwy. Nie może być też pomięta lub postrzępiona. Warto pamiętać, że na terenie Polski flaga ta ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Nie może być eksponowana podczas silnego wiatru czy śnieżycy, nie powinna też dotykać podłogi, ziemi, bruku lub wody.

twitterCzytaj też:

Nowy pomysł marszałka Sejmu. Powiedział, gdzie trafi flaga z kopuły parlamentuCzytaj też:

Brytyjczycy latami oszczędzali na obronności. Teraz mają kłopoty