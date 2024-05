Nowe informacje o stanie zdrowia Roberta Fico. „Najgorsze obawy na razie minęły”

Premier Słowacji Robert Fico od środy przebywa w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy, gdzie trafił po zamachu na swoje życie, do którego doszło po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova. Od tamtego czasu szef Słowackiego rządu przeszedł już kilka poważnych operacji.

Zamach na premiera Słowacji. Nowe informacje o stanie zdrowia Roberta Fico

Najnowsze informacje o stanie zdrowia słowackiego premiera przekazali na niedzielnej konferencji prasowej wicepremie, minister obrony Robert Kaliniak oraz przedstawiciel szpitala Milan Urbani.

Urbani poinformował, że Fico potrzebuje teraz dużo czasu, żeby dojść do zdrowia. – Głęboko wierzymy, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku – powiedział. – Na podstawie porannej konsultacji lekarskiej można stwierdzić, że obecnie stan szefa rządu nie jest już zagrażający życiu, ale jest nadal bardzo poważny – dodał.

Wicepremier Kaliniak stwierdził z kolei, że „najgorsze obawy na razie minęły”. – Premier potrzebuje odpocząć, zwłaszcza że nadal wymaga intensywnej opieki, a rekonwalescencja i powrót do zdrowia zajmą co najmniej tygodnie – mówił. – Na ten moment przewiezienia premiera do innej placówki nie jest ani planowane ani możliwe – podkreślił, wskazując, że szef rządu doznał czterech ran, w tym jednej bardzo poważnej rany brzucha. – Rany powodują ekstremalny ból. Nie znam wielu ludzi tak silnych, jak on – wskazywał Kaliniak.

Sąd zdecydował ws. zamachowca

W sobotę pojawiła się informacja, że słowacki sąd karny w Pezinku koło Bratysławy, zajmujący się najpoważniejszymi przestępstwami zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 71-letniego Juraja C. na trzy miesiące. Zamachowiec usłyszał zarzuty zamiaru popełnienia zabójstwa z premedytacją. Grozi mu dożywocie.

Prokurator uzasadniał swój wniosek o zastosowanie aresztu tym, że oskarżony mógłby kontynuować działalność przestępczą lub – przebywając na wolności – skorzystać z możliwości ucieczki. Sąd przychylił się do tej argumentacji.

