KO ma zmienić swoją politykę. To efekt zamachu na Roberta Fico

Po wyjazdowym posiedzeniu słowackiego rządu doszło do tragedii. Gdy Robert Fico wyszedł ze spotkania, by porozmawiać z ludźmi, padły strzały. Lekarze określają stan premiera jest bardzo poważny.

Donald Tusk będzie miał lepszą ochronę

Zamach na szefa rządu Słowacji wywołał pytania, czy ochrona najważniejszych polityków w Polsce nie powinna zostać wzmocniona. Szczególnie, że trwa kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, co oznacza wiele spotkań publicznych z mieszkańcami polskich miast i wsi. – Oczywiście, że ta tragiczna sytuacja wpłynie na kampanie we wszystkich krajach europejskich, zwłaszcza frontowych. To wymusi konieczność wzmocnienia ochrony dla najważniejszych osób w państwie – stwierdził jeden z polityków KO, który chciał pozostać anonimowy.

W podobnym tonie wypowiedział się Borys Budka. – Ta trudna sytuacja determinuje to, w jaki sposób prowadzimy kampanię. KO i premier Donald Tusk słyną z tego, że spotkania z wyborcami są otwarte, każdy może przyjść. Należy się zastanowić, jak zwiększyć tę ochronę – podkreślił dodając, że muszą to być najwyższe standardy, zwłaszcza, że jesteśmy krajem przyfrontowym.

Szef MSWiA nie chce w tej sprawie składać żadnych deklaracji. – Analizujemy i wyciągamy wnioski, ale o nich nie rozmawiamy publicznie – zaznaczył Tomasz Siemoniak.

Eurowybory 2024. KO zmieni sposób prowadzenia kampanii

Według nieoficjalnych spotkań KO może się zdecydować przenieść spotkania otwarte z zamkniętych sal w plener. Powód? Byłyby one łatwiejsze do ochraniania.

Oficer Służby Ochrony Państwa powiedział anonimowo w rozmowie z WP, że zamach na Roberta Fico sprawił, że funkcjonariusze zwiększyli czujność. SOP zwróci się również do służb słowackich z prośbą o pełne informacje na temat zamachu. – Spodziewamy się spotkań otwartych z wyborcami. Na pewno nie możemy mieć uśpionej czujności. Ktoś będzie chciał "piątkę" przybić, ktoś zrobić selfie z politykiem. Zdajemy sobie sprawę, że taka formuła spotkań przysparza politykom głosów. Odpowiedzialność za to, żeby nic się nie stało, jest po naszej stronie – komentował.

