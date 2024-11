Polacy coraz mocniej popierają tę partię. Takiego sondażu nie było od kwietnia!

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wówczas różnica między dwiema głównymi partiami na polskiej scenie politycznej byłaby znacznie większa, niż miało to miejsce jesienią 2023 roku.

Według badania Koalicja Obywatelska pewnie zajmuje pierwsze miejsce. Na ugrupowanie Donalda Tuska chciałoby zagłosować 34 proc. ankietowanych. Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które traci do lidera 9 pkt proc. Jest to najwyższa przewaga od kwietnia tego roku. Oddanie głosu na formację Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 25 proc. respondentów. Na podium trafiła jeszcze Konfederacją, którą popiera aktualnie 12 proc. osób biorących udział w sondażu. Poselskie mandaty trafiłyby także do działaczy Lewicy. Po odejściu z szeregów partii polityków partii Razem, formacja cieszy się poparciem w wysokości 7 proc. Z kolei działacze Razem obeszliby się smakiem, ponieważ według sondażu CBOS chce na nich głosować tylko 3 proc. ankietowanych. Powodów do zadowolenia nie ma także Trzecia Droga. Wyborcze porozumienie PSL i Polski 2050 osiągnęło w sondażu 5 proc. Dla Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza jest to z pewnością wynik poniżej oczekiwań. Jeśli startowaliby jako koalicja, wówczas w ogóle zabrakłoby ich w Sejmie, ponieważ próg dla koalicji to 8 proc.

14 proc. ankietowanych nie było w stanie jednoznacznie wskazać, na którą partię chcieliby zagłosować. Deklarowania frekwencja wyniosłaby aż 82 proc. badanych. Do urn – według deklaracji – nie poszłoby 11 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 87,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,9 proc.) w okresie od 4 do 6 listopada 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).