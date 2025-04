Kto jako prezydent zmieni Polskę na lepsze? Bezapelacyjny zwycięzca trzech sondaży

Centrum Badania Opinii Społecznej w najnowszym sondażu zapytało Polaków o to, który kandydat na prezydenta, już jako głowa państwa, w największym stopniu przyczyniłaby się do tego, aby: nasz kraj był bezpieczny, nikt nie czuł się tu gorszy ani wykluczony oraz ludzie czuli się częścią wspólnoty, nie byli tak podzieleni i skonfliktowani. Pytanie skierowano do wszystkich, a nie tylko tych zainteresowanych pójściem do urn wyborczych.

We wszystkich trzech aspektach najczęściej wskazywany był Rafał Trzaskowski, który uzyskał odpowiednio 33, 27 i 26 proc. Tuż za nim uplasował się Karol Nawrocki, z wynikiem 19, 18 i 18 proc. Sławomira Mentzena wskazało za to w poszczególnych kwestiach odpowiednio 17, 9 i 12 proc. badanych. Poza podium uplasował się z kolei Szymon Hołownia, który zyskał aprobatę odpowiednio 5, 7 i 9 proc. ankietowanych.

Kandydaci na prezydenta ocenieni na trzech polach. Wyniki mówią same za siebie

W dalszej kolejności należy wyróżnić Adriana Zandberga, którego w sondażu wskazało odpowiednio 2, 5 i 3 proc. respondentów. Tuż za nim uplasowali się Magdalena Biejat i Grzegorz Braun, chociaż ich głosy inaczej się rozłożyły. W przypadku kandydatki Lewicy 1, 6 i 2 proc., a w przypadku lidera Konfederacji Korony Polskiej – 4, 3 i 2 proc.

W badaniu uwzględniono też Krzysztofa Stanowskiego (1, 2 i 3 proc.) oraz Marka Jakubiaka (1, 2 i 2 proc.). Co ciekawe, opcję „żadna z nich” wybrało przy poszczególnych pytaniach 7, 11 i 16 proc. Z kolei opcję „trudno powiedzieć”, wskazało 9, 10 i 6 proc. Polaków. Badanie przeprowadzono od 17 do 20 marca na próbie 1 003 pełnoletnich mieszkańców naszego kraju metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

