Złowieszcza wizja jasnowidza. Ostrzega przed katastrofą budowlaną w Polsce

We wtorek 14 kwietnia Krzysztof Jackowski zamieścił na YouTube najnowsze nagranie, w którym mówił o swojej wizji przyszłości. Podkreślał, że nie przewiduje wybuchu wojny w naszym kraju, ale dostrzega wiele innych zagrożeń.

Nowa wizja jasnowidza z Człuchowa

– Polska nie zostanie zaatakowana, w Polsce nie będzie wojny. Zacznie się jednak pewien proces i będą to rzeczy niepokojące. Polska będzie podzielona. W Polsce dojdzie do jakiś podziałów – mówił. Jak podkreślał, ma to być stopniowy proces, którego na początku można będzie nie zauważyć, a który z czasem stanie się bardziej dotkliwy.

– Na początku nic się nie będzie działo. Będzie się wydawało, że jest jakiś podział, ale kraj będzie dalej cały jako Polska. Potem ten proces będzie się zaostrzał i wielu obywateli zrozumie, że zapadły odgórnie jakieś decyzje, które będą dzielić Polskę – mówił. – Będzie to częściowe przejmowanie naszego kraju, dzielenie naszego kraju. Jesteśmy blisko tego okresu – ostrzegał.

Krzysztof Jackowski zapowiada katastrofę w Polsce

Jasnowidz z Człuchowa dostrzegł też coś poważnego, co wiązać się może z dużą akcją służb ratunkowych. – Coś katastroficznego wydarzy się w naszym kraju. Coś wybuchnie lub coś się zawali. To może być coś budowlanego, coś dużego, gdzie jest dużo ludzi. Być może z tego powodu będzie żałoba narodowa nawet. Możliwe, że będzie to miało coś wspólnego ze sportem – ogłaszał.

Odnosząc się do sytuacji na świecie, Jackowski nie mógł nie wspomnieć o wojnie na Bliskim Wschodzie. Podkreślał, że będzie on miał dalsze negatywne skutki dla naszego kontynentu. – Wielki nieurodzaj w rolnictwie w Europie lub w części Europy – ogłaszał. – Żywność w drugiej połowie lata lub pod koniec lata bardzo podrożeje. Ceny żywności staną się naprawdę bardzo wysokie. Będzie się o tym mówiło – zapowiadał. W jego wizji pojawiło się też widmo galopującej inflacji.

