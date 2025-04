Nowe fakty ws. fundacji powiązanej z o. Rydzykiem. Ujawniono szczegóły ugody sprzed wyborów

PZU złożyło zawiadomienie do prokuratury ws. działań poprzedniego rządu, który miał dążyć do wypłaty nienależnego odszkodowania związanej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem fundacji Lux Veritatis – podało w poniedziałek RMF FM. Sprawa dotyczyła roszczeń związanych z odwiertem geotermalnym w Toruniu. We wniosku domagano się 75 mln zł. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy można mówić o szkodzie i czy nie doszło do przedawnienia roszczenia. Wątpliwości budziła też kwota odszkodowania.

Ostatecznie poprzednie władze PZU zweryfikowały ją na 22,5 mln zł. Mimo negatywnych przesłanek próbowano też za wszelką cenę wypłacić środki. Aby do tego doszło, wprowadzono w błąd tzw. podmioty reasekuracyjne, które przy odszkodowaniach przekraczających pewne kwoty biorą część należności na siebie. Finalnie trzy dni przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. podpisano ugodę. „Reasekuranci” zapłacili dwa miliony złotych, a pozostałe osiem PZU.

PZU zawiadomiło prokuraturę ws. odszkodowania dla Lux Veritatis. Spółka z Grupy Orlen dała 10 mln

Teraz RMF FM donosi, że drugie 10 mln miała zapłacić spółka Exalo Drilling z Grupy Orlen. To prawny następca państwowej spółki PNiG Jasło, która w 2009 r. rozpoczęła pracę nad odwiertem TG-2 dla fundacji związanej z o. Rydzykiem. Zastrzeżenia ws. wykonania odwietu były podstawą roszczeń Lux Veritatis. Zostały one jednak złożone sześć lat po odebraniu inwestycji. W ugodzie zaznaczono, że spółka Exalo nie będzie dochodzić wypłaty 10 mln do PZU.

„Dziwicie się, że Rydzyk tak bardzo tęskni do władzy PiS i w jego imperium organizowane są zloty pisowskich sędziów i prokuratorów?” – komentował pierwsze doniesienia ws. Lux Veritatis Krzysztof Brejza. „Jak widzicie, tutaj nie ma żadnych wartości ani ideałów. Tutaj jest tylko kasa, gruba kasa.”.. – dodał europoseł Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Ministerstwo złożyło pozew, o. Rydzyk grzmi ws. ataku. „To uderzenie w Kościół i w Polskę”Czytaj też:

Pracowała u boku o. Rydzyka. Ujawniła zaskakującą prawdę