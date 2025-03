Ministerstwo złożyło pozew, o. Rydzyk grzmi ws. ataku. „To uderzenie w Kościół i w Polskę”

Radia Maryja przekonuje, że rząd chce zniszczyć Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Pełnomocnik Fundacji „Lux Veritatis” mec. Karol Prawda poinformował o pozwie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma on być „nakierunkowany na unieważnienie podpisanej pomiędzy resortem a Fundacją za rządów Zjednoczonej Prawicy umowy dotyczącej powstania placówki kultury”.

Adwokat podkreślał, że w pozwie „sformułowano szereg żądań”. Chodzi m.in. o „unieważnienie umów dotacyjnych zawartych przez Muzeum z ministerstwem na wypłatę dotacji, jak również żądanie o zapłatę, czyli o zwrot wszelkich dotacji od samej Fundacji”. Mec. Prawda zaznaczył, że złożony w połowie grudnia pozew zawierał braki formalnie, więc został zwrócony do ministerstwa. Braki nie zostały uzupełnione, więc według adwokata „formalnie pozwu nie ma”.

Sytuacja wokół Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Szczegóły pozwu MKiDN

Resort ma pracować nad nowym pozwem. Pierwsza wersja miała wskazywać „nieprawdę”. Najważniejszą tezą ma być to, że „Muzeum z końcem 2022 r. utraciło prawo do użytkowania nieruchomości, w której działa”. Mec. Prawda podsumował, że pozew jest „bublem prawnym”. Pojawiają się apele, aby podpisywać protest w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

Głos w sprawie zabrał Tadeusz Rydzyk. – To jest uderzenie w Kościół i w Polskę, bo Polski ma nie być. Ma być UE, wielkie państwo unijne pod kierunkiem Niemiec. Polacy nie mają mieć pamięci i następne pokolenia mają nie znać tej pięknej historii, tylko wstydzić się, że są Polakami. Taka jest narracja niemiecka. Trzeba mieć rozum, czyli pamięć i tożsamość. I to jest uderzenie w Kościół. Wyraźnie powiedzieli, że będzie „opiłowywanie katolików”. To opiłowywanie idzie cały czas – mówił.

Czytaj też:

Pracowała u boku o. Rydzyka. Ujawniła zaskakującą prawdęCzytaj też:

O tej zasłudze Owsiaka niewielu pamięta. „Przed WOŚP uchodziły niemal za margines”