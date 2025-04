Nowy alert RCB. „Zachowaj spokój i śledź komunikaty”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w powiecie kluczborskim w województwie opolskim. W treści komunikatu podkreślono, że we wtorek 8 kwietnia od godzin porannych do 16:00 będą przeprowadzane ćwiczenia służb na zbiorniku Kluczbork.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty. „Śledź komunikaty”

„Teren będzie zamknięty. Zachowaj spokój i śledź komunikaty” – podano w komunikacie, który został udostępniony na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, misją RCB jest wsparcie Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w zakresie zarządzania kryzysowego oraz budowanie odporności państwa i obywateli na zagrożenia. Rozsyłane przez RCB komunikaty są zróżnicowane.

„Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych”

W ostatnich dniach wysyłano je w związku z gwałtownymi zmianami atmosferycznymi w kraju, ale także m.in. ze względu na rozrzucanie w lasach szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Akcja jest przeprowadzana w dniach 3 – 13 kwietnia i dotyczy województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. „Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!” – zaapelowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. W Polsce jej rezerwuarem jest lis rudy, dlatego prowadzone są akcje szczepienia tych zwierząt. Mimo dużego postępu medycyny, wścieklizna jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią. Wg danych WHO rokrocznie powoduje zgon około 60 tysięcy osób, głównie w Azji i Afryce” – podano dalej. Taka sama akcja była przeprowadzana na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Zakończyła się 2 kwietnia.

