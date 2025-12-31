Atak zimy w Polsce. Pilny komunikat MSWiA. „Wzmożone kontrole”

W środę 31 grudnia odbył się sztab kryzysowy z udziałem Marcina Kierwińskiego i Dariusza Klimczaka oraz przedstawicieli służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Infrastruktury. Został zorganizowany w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce, a konkretnie intensywnymi opadami śniegu i wichurami.

– W ciągu wczorajszego popołudnia, wieczoru i dzisiaj do godz. 10 odnotowaliśmy prawie 600 zgłoszeń do straży pożarnej bądź policji (…). Znakomita większość tych zdarzeń została już przez służby, jeśli mogę tak powiedzieć, obsłużona, choć są jeszcze miejsca, w których cały czas prace trwają – powiedział szef MSWiA.

Atak zimy w Polsce. Pilny komunikat MSWiA

W dalszej części konferencji prasowej Marcin Kierwiński odniósł się m.in. do sytuacji w Elblągu i Fromborku w kontekście hydrologicznym. – Sytuacja wydaje się opanowana. Wczoraj wieczorem mieliśmy przekroczone 12 stanów alarmowych. Dziś jest przekroczony tylko jeden stan i to bardzo niewiele, tzn. o 1 cm – przekazał szef MSWiA. – Na dziś, podkreślam, (…) na dziś wydaje się, że zagrożenie powoli ustępuje – dodał.

– Nieprawdziwe były informacje, które pojawiały się, że zarówno w Elblągu, jak i Fromborku doszło do jakiegokolwiek zalania – bądź to budynków użyteczności publicznej, bądź to budynków mieszkalnych – podkreślił Marcin Kierwiński i zaznaczył, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. – Prognozy, jeżeli chodzi o silny wiatr, który osłabł w ostatnich godzinach, są jednak takie, że on może powrócić – dodał szef MSWiA.

Śnieżyce i wichury w Polsce. „Wzmożone kontrole”

Marcin Kierwiński odniósł się też do sytuacji na drogach, w tym na drodze krajowej nr 7. – Tam największe problemy związane (były – red.) z zatrzymaniem się jednego z tirów, który zatarasował przejazd i zablokował całkowicie drogę. Stworzył się wielogodzinny korek. Sytuacja w tamtym regionie też powoli wraca do normy – dodał. Jak zaznaczył szef MSWiA, do osób stojących w korku docierali m.in. funkcjonariusze policji, oferując im ciepłe napoje.

– Chcę też państwa poinformować, że podjęliśmy z ministrem Klimczakiem decyzję o wzmożonych kontrolach tirów poruszających się po drogach ekspresowych, drogach krajowych. Głównie jeżeli chodzi o kwestię stanu technicznego tych pojazdów – przekazał Marcin Kierwiński.

Nowy alert RCB. Dotyczy dwóch województw w Polsce

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w godzinach porannych wydało nowy alert, który jest skierowany do mieszkańców części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. „Uwaga! Dziś (31.12) zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty” – czytamy w wysłanej wiadomości.

