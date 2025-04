Atak nożownika w Warszawie. Jamajczykowi grozi 20 lat więzienia

Dramatyczne sceny rozegrały się pod koniec marca na placu Bankowym w Warszawie. Między mężczyznami doszło do sprzeczki w tramwaju, która o mały włos nie skończyła się tragedią.

Atak nożownika w Warszawie. 27-latek cudem uszedł z życiem

Okoliczności zdarzenia, jak również motyw wybuchu agresji u mężczyzn, nie są do końca znane. Według relacji śródmiejskiej komendy policji na przystanku między mężczyznami doszło do rękoczynów. 50-letni Jamajczyk podczas szarpaniny wyciągnął nóż, zadając 27-latkowi cios w rękę i klatkę piersiową.

Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu uchwycono, jak 50-latek zadaje kolejne ciosy nożem, po czym ucieka z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy medycznej poszkodowanemu i nie wzywając służb ratunkowych.

Zadał kilka ciosów nożem 27-letniemu obywatelowi Polski. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala – powiedział RMF FM mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

50-letni Jamajczyk usłyszał zarzuty

Sprawę nożownika podjęli kryminalni ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Funkcjonariusze szybko ustalili dane mężczyzn. 50-letni obywatel Jamajki został zatrzymany i przewieziony do komendy. W toku postępowania sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, zasadzając wobec nożownika areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

Wszelkie okoliczności dotyczące motywu sprawcy i zachowania wszystkich osób są przedmiotem wyjaśnień. Podejrzany usłyszał zarzuty za spowodowanie u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu – wyjaśnia Jakub Pacyniak.

Za popełniony czyn Jamajczykowi grozi kara 20 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Znaleziono jej ciało bez głowy. Do dziś nie wiadomo, kim jestCzytaj też:

Włochy wstrząśnięte morderstwami studentek. Ciało jednej z ofiar było w walizceCzytaj też:

Migranci znów w akcji. Incydenty przy granicy polsko-białoruskiej