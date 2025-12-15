Kolejny atak w sieci. Tym razem celem stała się polska instytucja

Polityk w mediach społecznościpoinformował o wykryciu cyberataku wymierzonego w Urząd Zamówień Publicznych. Jak przekazał, osoby trzecie uzyskały nieuprawniony dostęp do skrzynek poczty elektronicznej części pracowników tej instytucji.

Zagrożenie objęło również Krajową Izbę Odwoławczą – organ rozpatrujący odwołania w postępowaniach o zamówienia publiczne. Sprawa została niezwłocznie zgłoszona do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, a odpowiednie procedury zostały uruchomione.

„Zidentyfikowany został atak hakerski na Urząd Zamówień Publicznych. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do skrzynek poczty elektronicznej pracowników UZP oraz KIO. Incydent został zgłoszony do służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i podjęto wszystkie niezbędne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczenia skutków naruszenia. Trwają czynności operacyjne związane z ustaleniem sprawców” – napisał Gawkowski na portalu X.

Trwają działania służb. Cel? Identyfikacja sprawców

Minister cyfryzacji podkreślił, że obecnie prowadzone są czynności operacyjne mające na celu ustalenie, kto stoi za atakiem oraz jaki był jego pełny zakres. Priorytetem jest zabezpieczenie systemów informatycznych oraz ograniczenie potencjalnych skutków naruszenia.

Zaznaczył również, że podobne incydenty stają się coraz częstsze, a skala i stopień ich zaawansowania rosną z roku na rok. Cyberprzestępczość jest dziś jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla instytucji publicznych i sektora prywatnego.

Gawkowski ostrzega. Cyberataków będzie coraz więcej

Wicepremier zwrócił uwagę, że zarówno urzędy państwowe, jak i przedsiębiorstwa powinny stale podnosić poziom zabezpieczeń cyfrowych oraz stosować się do wytycznych obowiązujących w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

„Przypominam, że działa już platforma – cyber.gov.pl centralne miejsce do ochrony przed cyberzagrożeniami. W jednym miejscu udostępniane są praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia oraz bezpłatne usługi ochrony” – dodał Gawkowski.

Wspomniana przez niego platforma cyber.gov.pl ma pełnić rolę centralnego punktu wsparcia w zakresie ochrony przed zagrożeniami w sieci, zarówno dla instytucji, jak i użytkowników indywidualnych.

