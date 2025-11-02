Minister reaguje po ataku hakerskim na serwis z pożyczkami. Klienci poważnie zagrożeni

W niedzielę 2 listopada minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił się z ostrzeżeniem i apelem do klientów portalu SuperGrosz. Prosił ich by zastrzegli swój numer PESEL w aplikacji mObywatel i zmienili hasła na wszystkich kontach.

Hakerzy wykradli dane z portalu z pożyczkami



„Sytuacja jest bardzo poważna, bo wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in.: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook” – wyliczał miniser Krzysztof Gawkowski.

O zdarzeniu informowała też zaatakowana firma. „Spółka padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba / grupa osób uzyskała zdalny dostęp do części bazy danych klientów AIQLABS sp. z o. o., wykorzystując do tego stworzony przez siebie kod (program komputerowy). Sprawcy wykradli przynajmniej część danych i istnieje wysokie ryzyko, że ujawnią je w Internecie” – czytamy.

„Kierując się troską o naszych klientów zdecydowaliśmy się podzielić z Państwem informacją o tym ryzyku” – tłumaczono w oświadczeniu. „Wiemy, że dane dotyczą grupy 10 tysięcy użytkowników, potencjalnie skala wycieku może być większa” – ostrzegano.

Atak hakerski na SuperGrosz

Policja poszukuje sprawców ataku hakerskiego. O sytuacji powiadomiony został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Serwis SuperGrosz należy do spółki AIQLABS i oferuje szybkie pożyczki online.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał wcześniej, że działania AIQLABS naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi m.in. o stosowanie w umowach kredytu konsumenckiego pozaodsetkowych kosztów kredytu. Informacja o tej praktyce została umieszczona na stronie serwisu SuperGrosz.

