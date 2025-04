Nowy alert RCB. „Jedna z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców w województwie podkarpackim i świętokrzyskim. „Uwaga! W dniach 03-13.04 w lasach będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!” – czytamy w treści wiadomości, która została udostępniona na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

RCB rozesłało alert. „Jedna z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych”

„Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. W Polsce jej rezerwuarem jest lis rudy, dlatego prowadzone są akcje szczepienia tych zwierząt. Mimo dużego postępu medycyny, wścieklizna jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią. Wg danych WHO rokrocznie powoduje zgon około 60 tysięcy osób, głównie w Azji i Afryce” – podano dalej.

Identyczny alert Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Obowiązuje w dniach 27 marca – 2 kwietnia.

Alert RCB dla dwóch powiatów w Polsce. „Możliwy wzmożony ruch pojazdów ratowniczych”

Jak czytamy na oficjalnej stronie, misją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest wsparcie Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w zakresie zarządzania kryzysowego oraz budowanie odporności państwa i obywateli na zagrożenia. Rozsyłane przez RCB komunikaty są zróżnicowane.

Kilka dni temu alert został wysłany do mieszkańców na terenie powiatów białostockiego i hajnowskiego (województwo podlaskie). Obowiązuje od poniedziałku 31 marca do środy 2 kwietnia włącznie. Decyzję o jego wprowadzeniu podjęto ze względu na to, że w gminie Narewka i Michałowo zostały zaplanowane ćwiczenia służb. „Możliwy wzmożony ruch pojazdów ratowniczych. Zachowaj spokój” – czytamy w treści komunikatu.

