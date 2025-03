RCB ostrzega Polaków z trzech województw. Muszą uważać w lasach

„Uwaga! W dniach od 27 marca do 2 kwietnia w lasach będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych” – brzmi treść alertu, który w środę 26 marca przygotowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego oraz lubelskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśliło, że wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. „W Polsce jej rezerwuarem jest lis rudy, dlatego prowadzone są akcje szczepienia tych zwierząt. Mimo dużego postępu medycyny, wścieklizna jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią. Wg danych WHO rokrocznie powoduje zgon około 60 tysięcy osób, głównie w Azji i Afryce” – czytamy.

