PiS i Konfederacja mają powód do radości? Najnowszy sondaż parlamentarny

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska (KO) zdobyłaby 32,35% głosów, PiS uzyskałoby 31,76%, a Konfederacja osiągnęłaby 18,08% poparcia. Trzecia Droga (PSL–Polska 2050) mogłaby liczyć na 8,06% głosów, Nowa Lewica Wiosna–SLD na 5,02%, a partia Razem na 3,48%.

PiS i Konfederacja mogą rządzić razem? Sprawdź wyniki sondażu

Wyniki sondażu sugerują, że PiS i Konfederacja mogłyby wspólnie utworzyć większość sejmową. Liderzy obu ugrupowań nie wykluczają takiej współpracy.

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji, stwierdził: „Pracujemy ciężko na zaufanie wyborców i nie wykluczamy współpracy z PiS. Ale decyzję w sprawie rządów z PiS, czy z innymi partiami, które będą zgadzać się z naszym programem, będziemy podejmowali po wyborach parlamentarnych za dwa lata”.

Z kolei prezes PiS, Jarosław Kaczyński, zapytany o ewentualny alians z Konfederacją, odpowiedział: „W polityce należy brać pod uwagę wszelkie scenariusze”.

Mobilizacja elektoratu przed wyborami

W kontekście sondażu warto jednak zauważyć, że mobilizacja centrowego elektoratu następuje najczęściej dopiero tuż przed wyborami. Jego aktywizacja może znacząco wpłynąć na podział mandatów w Sejmie, zmieniając prognozowane układy sił.

Znaczenie tego faktu pokazały ostatnie wybory parlamentarne, w których to właśnie centrolewicowy elektorat dał poważny pokaz siły, organizując się np. w Marszu Miliona Serc. Koalicja potrafiła wykorzystać ten fakt, utrzymując wysoką mobilizację swych wyborców aż do 15 października, co dało jej zwycięstwo.

Możliwe połączenie Razem i Nowej Lewicy

W kontekście potencjalnych wyborów warto też zwrócić uwagę na możliwe zjednoczenie Lewicy. Politycy poszczególnych ugrupowań mogliby schować do kieszeni własne animozje na rzecz przekroczenia progu wyborczego (8 proc.) i możliwości reprezentacji swych poglądów w Sejmie, co teraz, w chwili rozłamu, jest niemożliwe.

Warto też przypomnieć, że polska scena polityczna charakteryzuje się dużą dynamiką, a wyniki sondaży często ulegają zmianom w krótkim czasie. Przykładem jest wzrost poparcia dla Konfederacji, która w ostatnich miesiącach zyskała na znaczeniu. Według sondażu CBOS z początku marca 2025 roku Konfederaci osiągnęli 18% poparcia, co stanowi ich rekordowy wynik.

