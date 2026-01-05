Niemcy nie są już tak atrakcyjne dla Polaków. Jednym z powodów PiS

Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” w obszernym tekście zwrócił uwagę na zmianę trendu w migracji. Niemcy nie są już atrakcyjne dla wielu Polaków, pomimo że ten kraj przez dziesięciolecia działał jak magnez na naszych rodaków. Federalny Urząd Statystyczny odnotował zmianę trendu, jeśli chodzi o 2024 r. Po raz pierwszy od około 25 lat więcej Polaków opuściło Niemcy, niż imigrowało z Polski. Wyjechało 88 388 osób, a tylko 76 320 przybyło.

Według szacunków obecnie w Niemczech mieszka ok. 860 tys. Polaków co jest piątą co do wielkości grupą cudzoziemców. Na 2,2 miliona szacuje się z kolei liczbę osób polskiego pochodzenia. „Polscy imigranci są uważani za ponadprzeciętnie dobrze zintegrowanych i stanowią filar rynku pracy. Wielu z nich wykonuje zawody, w których występują niedobory kadrowe, są to opiekunowie osób starszych, sprzątacze, inżynierowie, lekarze” – czytamy.

Zmiana trendu ws. Polaków w Niemczech

Jako osoby znane o polskich korzeniach zostali wymienieni gwiazda piłki nożnej Lukas Podolski i były sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak. Dodatkowo według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynku Pracy i Kształcenia Zawodowego (IAB) Polacy w Niemczech częściej niż inne grupy migrantów myślą o powrocie do ojczyzny. Według niereprezentatywnego sondażu jako przyczyny wskazano sytuację gospodarczą (58 proc.), uciążliwą biurokrację (38 proc.) i dyskryminację (17 proc.).

Jak przykład podano historię 45-letniej Marty, która wróciła do Polski po 20 latach. W międzyczasie w Niemczech wyszła za mąż i urodziła dziecko. Wróciła do Zielonej Góry w 2023 r. Powodem była biurokracja, a kroplą, która przelała czarę goryczy decyzja właściciela, który zabronił jej trzymać psa w mieszkaniu. Miała też jednak poczucie, że była dyskryminowana. Dotknęły ją także antypolskie hasła. Była wyzywana od „Polaczek” i prostytutek. Lekarz raz rzucił jej natomiast, żeby „wracała do kraju”.

Nowa rzeczywistość w migracji. Jakie są powody?

Kamila Schoell-Mazurek, szefowa Polskiej Rady Społecznej – stowarzyszenia działającego na rzecz polskich migrantów – potwierdza, że Polacy w Niemczech padają ofiarami dyskryminacji. Zdaniem badaczki Niemcy nie są już tak atrakcyjne z powodów ekonomicznych i politycznych. Schoell-Mazurek wyjaśnia, że przez długi czas migranci z Europy Wschodniej byli zatrudniani głównie w słabo płatnych zawodach, często na czarno.

Wielu Polaków nigdy nie miało prawdziwej swobody poruszania się na niemieckim rynku pracy. Ich dyplomy często nie były uznawane, co ograniczało ich możliwości awansu. Schoell-Mazurek wskazała też na brak odpowiednio dopasowanych programów wsparcia mimo kursów językowych. Na bardziej negatywny zmienił się też wizerunek Niemiec, m.in. za sprawą rządów PiS. Ponadto zmniejszyła się przepaść gospodarcza między krajami – rośnie atrakcyjność Polski, a spada Niemiec.

Więcej Polaków wyjeżdża z Niemiec, niż do nich przyjeżdża. „Kraj idzie na dno”

Wiele osób przyznaje, że „nie chce się już dalej męczyć”. Do Polski wrócą również 42-letni Artur i 40-letnia Aldona. Czekają, aż ich córka skończy ósmą klasę. Ich zdaniem obecnie Niemcy „idą na dno”. Wymieniają coraz wyższe koszty żywności i mieszkania oraz spadek poczucia bezpieczeństwa. Artur wskazał też, że inni migranci nie są dobrze zintegrowani, jako przykład podając lekarza, który „prawie nie mówił po niemiecku”, co niemal kosztowało go poważne problemy zdrowotne.

