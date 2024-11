Spełni się czarny sen Kaczyńskiego? Polacy stawiają sprawę jasno

W najnowszym sondażu sprawdzono, jak wyglądałyby szanse polityków, gdyby konieczna była druga tura wyborów prezydenckich. W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys dla WP wzięto pod uwagę warianty, w którym PiS reprezentowałby obecny prezes IPN Karol Nawrocki, natomiast Trzecia Droga postawiłaby na Szymona Hołownię. Autorzy sondażu chcieli sprawdzić, jak rozkładałyby się głosy, gdyby Koalicja Obywatelska zdecydowała się wystawić w wyborach Rafała Trzaskowskiego lub Radosława Sikorskiego.

Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki

Z sondażu wynika, że gdyby w drugiej turze głosowania zmierzyli się ze sobą Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki, wówczas przewaga kandydata Koalicji Obywatelskiej byłaby ogromna. Prezydent Warszawy wygrałby z prezesem IPN stosunkiem głosów 5,8 proc. do 37,6 proc. W takim wariancie Rafał Trzaskowski zyskuje w grupie osób niezdecydowanych – poparłoby go aż 87 proc. wyborców.

Radosław Sikorski kontra Karol Nawrocki

W przypadku scenariusza zakładającego pojedynek w drugiej turze między Radosławem Sikorskim a Karolem Nawrockim także zwycięzcą byłby kandydat KO. Poparcie dla Radosława Sikorskiego zadeklarowało 54,1 proc. głosujących, natomiast dla Karola Nawrockiego 38,3 proc. Wśród zwolenników obozu rządzącego Sikorski ma większe poparcie niż Trzaskowski (94 proc.). Słabiej oceniany jest jednak wśród osób niezdecydowanych – 65 proc.

Rafał Trzaskowski kontra Szymon Hołownia

W sondażu zbadano także, kto mógłby zostać prezydentem, gdyby do drugiej tury głosowania nie wszedł kandydat PiS a zmierzyliby się w niej Rafał Trzaskowski z Szymonem Hołownią. Wówczas przewaga polityka KO byłaby jeszcze większa niż w starciu z reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości. Na obecnego prezydenta Warszawy chciałoby zagłosować 51,6 proc. ankietowanych a na marszałka Sejmu 29,5 proc. W takim wariancie na Trzaskowskiego głosowałoby 16 proc. sympatyków aktualnej a na Hołownię – aż 46 proc.

Wybory prezydenckie. Wszystko zależy od PiS?

Politolożka dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska zwróciła uwagę na fakt, że chociaż to politycy KO mają sporą przewagę, to jednak kandydat PiS także cieszy się sporym poparciem. – To jest tak: głosuję w wyborach prezydenckich na kandydata mojej partii. W istocie bez względu na to, kto to będzie – powiedziała ekspertka. – Aczkolwiek uważam, że kluczowe będzie, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość. Bo jeśli ten kandydat będzie miał trafiony profil, o którym mówił prezes Jarosław Kaczyński, to ta różnica w drugiej turze będzie się zmniejszać. Przy czym, z racji tego, że się dużo dzieje wokół PiS, ważne byłoby, żeby to nie był ktoś, kto będzie twarzą mocno kojarzoną z rządem – dodała.

Badania United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 25-27 października 2024r. na próbie n=1000. Badanie zrealizowano metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).

Czytaj też:

Kulisy wojny w Platformie. „Sikorski kilka dni temu mnie pytał, czy ma szansę wygrać z Trzaskowskim”Czytaj też:

Ten sondaż może przyprawić Czarnka o ból głowy. Polacy stawiają sprawę jasno