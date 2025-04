Premier reaguje na ruch Trzaskowskiego. „Nie musiał”

– Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam, że trzeba będzie odpowiadać na pytanie dziennikarzy. Już w najbliższy piątek o godzinie 20-tej czekam na pana w Końskich. Wystarczy panu odwagi – powiedział w najnowszym nagraniu Rafał Trzaskowski. Kandydat KO na prezydenta w opisie filmu dodał „uczciwe zasady, największe telewizje”.

Tusk o debacie Trzaskowskiego z Nawrockim. Kaczyński oberwał rykoszetem

„Rafał Trzaskowski zaproponował debatę Karolowi Nawrockiemu! Nie w Warszawie, w Końskich! Nie musiał. Podjął ryzyko, mimo wyraźnej przewagi w sondażach. Kaczyński zawsze uciekał przed starciem ‘jeden na jeden’. Czy jego kandydat też okaże się tchórzem? Zobaczymy już w piątek” – skomentował sprawę w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Wirtualna Polska podała, że Nawrocki zgodzi się na debatę. Takie deklaracja składa w środę sztab kandydata PiS i ważny przedstawiciel formacji Jarosława Kaczyńskiego. Debatę chcą zorganizować TVP, Polsat News i TVN24. Szczegóły mają być ustalane w środę i czwartek. – Generalnie jesteśmy zwolennikami debaty. Zobaczymy jak te szczegóły tak naprawdę wyglądają, ale myślę, że debata będzie – powiedział w Radiu Zet Patryk Jaki.

Rafał Trzaskowski będzie debatował z Karolem Nawrockim. Znane kulisy

Niektórzy rozmówcy Prawa i Sprawiedliwości chcieliby również którejś z prawicowych telewizji: TV Republika lub wPolsce24. Nie wiadomo na razie, czy będzie to warunek Nawrockiego i jego otoczenia. Telewizja Republika swoją debatę organizuje z kolei w poniedziałek. Trzaskowski nie zadeklarował, że weźmie w niej udział. Według źródeł money.pl pomysł włodarza Warszawy to reakcja na to, że w Republice zamierza stawić się Szymon Hołownia, a on sam ma być nieobecny.

Trzaskowski zaproponował debatę w Końskich, aby nie powtórzyła się sytuacja z poprzednich wyborów, gdzie to on nie pojawił się w mieście w woj. świętokrzyskim po tym jak wyzwanie rzucił mu Andrzej Duda. Końskie na politycznej mapie Polski zyskało po słowach Grzegorza Schetyny po przegranych wyborach w 2015 r. – Wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie (dzielnicy Warszawy – red.) – powiedział wtedy polityk PO.

