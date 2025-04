Trzaskowski ma propozycję dla Nawrockiego. „Wystarczy panu odwagi?”

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja 2025 roku. Liderem sondaży pozostaje prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Na drugim miejscu jest kandydat popierany przez PiS, Karol Nawrocki, a na trzecim Sławomir Mentzen z Konfederacji.

14 kwietnia w TV Republika odbędzie się debata z udziałem większości kandydatów do Pałacu Prezydenckiego. Obecność zapowiedziało ośmioro kandydatów. Z zaproszenia nie skorzysta dwoje – Rafał Trzaskowski z KO oraz Magdalena Biejat z Lewicy.

Wybory prezydenckie. Trzaskowski zaprasza Nawrockiego do debaty

Prezydent Warszawy opublikował w środę na Instagramie zaproszenie do innej debaty. Trzaskowski zaapelował do Nawrockiego, wzywając go do udziału w debacie organizowanej w Końskich. Spotkanie ma odbyć się w piątek, 11 kwietnia.

– Słyszę, że chce Pan debatować. Zapraszam – tymi słowami zwrócił się Trzaskowski do Nawrockiego. Następnie kandydat KO ostrzegł: – Trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy.

– Już w najbliższy piątek, o godz. 20. Czekam na pana w Końskich. Wystarczy panu odwagi? – zapytał na zakończenie Trzaskowski.

twitter

Najnowszy sondaż prezydencki. Mentzen goni Nawrockiego

W najnowszym sondażu, który na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys, prowadzi Rafał Trzaskowski. Kandydat KO ma poparcie 38,3 proc. badanych (wzrost o 5,1 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z końcówki marca).

Na drugiej pozycji uplasował się Karol Nawrocki. Kandydat, który ubiega się o urząd prezydenta z poparciem PiS, uzyskał 20,1 proc. wskazań (spadek o 5,2 pkt. proc.). Najniższy stopień podium zajął Sławomir Mentzen, a na kandydata Konfederacji planuje głosować 18,8 proc. ankietowanych (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (7,1 proc., wzrost o 2,1 pkt. proc.), Magdalena Biejat (2,7 proc., spadek o 1,7 pkt. proc.), Adrian Zandberg (1,8 proc., wzrost o 0,3 pkt. proc.), Krzysztof Stanowski (1,6 proc.) i Grzegorz Braun (1,1 proc.). 8,5 proc. jeszcze nie zdecydowało, na kogo zagłosuje.

Czytaj też:

Jakie scenariusze mają kandydaci na wypadek zakwestionowania wyniku wyborów?Czytaj też:

Nawrocki ma uwagi do pracy TVP Info. „Niech pan to powie w redakcji”