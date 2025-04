Nawrocki ma uwagi do pracy TVP Info. „Niech pan to powie w redakcji”

Opisywana tutaj sytuacja zaczęła się od pytania pracownika TVP Info o ostatnią konferencję prasową Rafała Trzaskowskiego. Dziennikarz chciał wiedzieć, czy popierany przez PiS kandydat na prezydenta zorganizuje podobne wydarzenie.

Nawrocki długo odpowiadał dziennikarzowi TVP Info

– Ja też mam do pana redaktora prośbę. Ja nie oglądam telewizji rządowej, ale wczoraj dostałem taki fragment, w którym jedna z pana redakcyjnych koleżanek powiedziała, że ja nie organizuję konferencji prasowych. A mam wrażenie, że odpowiadam na pytania pana redaktora, z uśmiechem, kulturą – mówił Nawrocki.

– Na pytania redaktorów telewizji rządowej odpowiadałem już kilkadziesiąt razy. To dziesiątki albo setki godzin odpowiedzi na pytania wszystkich telewizji, które zapraszam – podkreślał szef IPN. Na tym jednak nie zakończył wątku.

– Mam wielką prośbę do redaktora: jakby pan redaktor przekazał redakcyjnym kolegom, że uczestniczył pan w konferencji prasowej Karola Nawrockiego. 37 jest w sieci moich konferencji prasowych, myślę, że na każdej byli przedstawiciele telewizji rządowej, ale chyba nie wie tego redaktor Schnepf, bo wczoraj mówiła, że ja nie organizuję konferencji prasowych i nie odpowiadam na żadne pytania. Mam zupełnie inne wrażenie – stwierdził.

Konferencja Trzaskowskiego? Nawrocki nie jest pod wrażeniem

Karol Nawrocki postanowił wbić też szpilę Rafałowi Trzaskowskiemu. Stwierdził, że prezydent Warszawy „robi z siebie bohatera”, bo przygotował 2-godzinną konferencję prasową. – Nie jest dla mnie wzorem Rafał Trzaskowski, raczej jestem jego zaprzeczeniem – mówił.

– To, co robi Rafał Trzaskowski, nie imponuje mi też w żadnym sensie. A szczególnie ta dwugodzinna konferencja prasowa Trzaskowskiego nie inspiruje mnie do działania. Ja nie mam deficytu spotkań z dziennikarzami. Mówimy o kandydacie, który ucieka od konferencji prasowych, którego sztab wyprasza dziennikarzy ze swoich konferencji prasowych, a potem staje Rafał Trzaskowski i mówi: dałem wam dwie godziny ze swojego życia jako kandydata na urząd prezydenta – krytykował kontrkandydata Nawrocki.

Czytaj też:

„Odpalony” Trzaskowski i „robotyczny” Nawrocki. To zdradza ich mowa ciałaCzytaj też:

Zarzucał kobietom lenistwo, tchórzostwo, odradzał im sport. Został doradcą Mentzena