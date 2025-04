Zarzucał kobietom lenistwo, tchórzostwo, odradzał im sport. Został doradcą Mentzena

Kandydujący na prezydenta z ramienia Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił, że jego doradcą do spraw wojskowości został Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma. W Kanale Zero przedstawiał go jako eksperta od spraw bezpieczeństwa, choć portal Oko.Press stwierdza teraz, iż specjaliści od wojska nie kojarzą go z tą tematyką.

Jacek Hoga ekspertem Mentzena od spraw wojskowości

Jeszcze w 2021 roku Hoga formułował kontrowersyjną tezę dotyczącą geopolitycznej sytuacji Polski. Mówił, że jest ona „klientem największych metropolii” i wskazywał na USA, Niemcy oraz Rosję.

Przekonywał, że każda z tych metropolii powinna mieć swoje stronnictwo w naszym kraju. – Nie mamy opcji rosyjskiej w Polsce i to jest wielka tragedia, bo to ważny ośrodek kompetencji i siły – przekonywał Hoga.

Jacek Hoga o kobietach. Jego X to kopalnia cytatów

Sporo kontrowersji powinny też wzbudzać jego poglądy na rolę kobiet w społeczeństwie. Twierdził on, że owo społeczeństwo się rozpada, bo „kobiety nie mają czasu, cierpliwości, wiedzy i doświadczenia, żeby wychowywać własne dzieci, bo nie patrzą na nie 24h/7, a tylko przez dwie godziny dziennie”.

Ekspert Mentzena wskazywał również, iż problemem Polski „problemem Polski nie są feministki, a panie »konserwatywne«”. „Zapomniały, że główną rolą kobiet jest macierzyństwo. Nikt ich w tym nie zastąpi. Ich lenistwo i tchórzostwo doprowadziło do zapaści demograficznej i wymierania narodu” – pisał na portalu X.

„Dlatego konserwatywne panie profesor, panie »oficerki«, polityczki z prawej strony budzą tylko smutek. Wszystkie ich sukcesy zawodowe są mniej warte niż choćby JEDNO nowe życie, które się nie pojawiło, by one mogły się realizować zawodowo” – pisał dalej.

Podobnie jak Sławomir Mentzen, Jacek Hoga opowiadał się za wprowadzeniem instytucji małżeństwa konkordatowego, którego nie można rozwiązać. Postulował maksymalne utrudnienie rozwodów. Optował też za karami za doprowadzenie do rozpadu małżeństwa. Najlepszym stylem rodziny jest jego zdaniem taka, w której matka pozostaje w domu, a nie w pracy.

