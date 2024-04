Kłótnia w szeregach Lewicy. „Były faszysta i alkoholik”

Europoseł, który w 2019 roku kandydował z listy Koalicji Europejskiej, został zaproszony 29 kwietnia do studia Polsat News. W trakcie programu „Debata dnia” Balta zapytano, czy ponownie będzie ubiegał się o mandat w PE. Wskazał na „kolegę z listy” – Macieja Koniecznego.

„Każdy może przeczytać jego życiorys”

Poseł Lewicy Maciej Konieczny, współzałożyciel Partii Razem, 27 kwietnia poinformował za pośrednictwem platformy X, że startuje do PE z województwa śląskiego. Otrzymał „jedynkę” na liście Lewicy. Jak stwierdził, kandyduje po to, „aby zmienić Europę na lepsze”. Wskazał na zagadnienia takie jak „sprawiedliwa transformacja energetyczna, za którą zapłaci wielki biznes, a nie zwykli ludzie”, „wielkie europejskie inwestycje w kolej i energetykę jądrową” czy „demokratyczne podejmowanie decyzji bez weta, ale też bez dominacji największych”.

Prowadząca „Debatę dnia” dziennikarka Agnieszka Gozdyra w poniedziałek zapytała Balta o Eurowybory. – Nie aplikowałem o start (...), gdyż nie chcę być na jednej liście z – jak sam on o sobie mówi – byłym faszystą i alkoholikiem – padła odpowiedź zahaczająca o kandydata Lewicy – Koniecznego. Dodał, że nie chce „tłumaczyć się za kolegów”, którzy znaleźli się na tej samej liście.

Balt wskazał na życiorys polityka, który łatwo można odnaleźć w internecie. Jak się okazuje, w przeszłości był uzależniony od alkoholu. W pewnym okresie życia był także entuzjastą nacjonalistycznej myśli, z czego nie jest jednak dumny. – Jeśli Lewica stawia na takich fachowców, to ja trzymam kciuki, ale myślę, że w tych wyborach nie będę na nią głosował – zaznaczył eurodeputowany.

Konieczny: Żenujące obelgi

Konieczny nie pozostawił słów polityka bez odpowiedzi. Zaznaczył, że już dwie dekady temu wyeliminował używkę z codziennego życia. „Jestem trzeźwym alkoholikiem. Nie piję już od 20 lat” – podkreślił. Zwrócił też uwagę, że z chorobą boryka się dziś „setki tysięcy osób w Polsce”. „Wielu waha się (...), czy podjąć terapię. Żenujące obelgi europosła Balta z pewnością nie pomagają. Warto sięgać po profesjonalną pomoc. Z tego da się wyjść” – podkreślił na platformie X.

Jak podaje portal Puls Medycyny, według danych OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) aż 81 proc. Polaków sięga po alkohol, z czego nadużywa go 12 proc. z nich. Kolejne 9 proc. tak korzysta z substancji, że prowadzi ona do pogorszenia zdrowia danej jednostki. Ponadto aż co piąta dorosła osoba, która nadużywa alkoholu, uzależnia się.

twitterCzytaj też:

Rodzina wystartuje w wyborach do europarlamentu. Bratanica z list Lewicy, stryj z PiSCzytaj też:

Zaskakujące słowa ministra finansów o euro. „Zgadzam się z Adamem Glapińskim"