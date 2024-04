Rodzina wystartuje w wyborach do europarlamentu. Bratanica z list Lewicy, stryj z PiS

„To już oficjalne – jestem kandydatką Lewicy i Razem do Parlamentu Europejskiego. Kandyduję, bo chcę Europy zbudowanej na solidarności, sprawiedliwości społecznej i równości” – napisała w mediach społecznościowych Dorota Kolarska. W kolejnym wpisie dodała, że „chce Europy, w której niezależnie czy mieszkamy w Polsce, Niemczech czy Szwecji, będziemy mieć równe prawa do godnej pracy i płacy, do należytej opieki zdrowotnej czy dostępnego transportu zbiorowego. Europy dla ludzi, nie wielkiego kapitału. Europy społecznej i ekologicznej”.

„Pochodzę z Krakowa, ale od kilku lat jestem zawodowo związana z instytucjami UE. Zajmuję się polityką cyfrową, transportową i negocjacjami akcesyjnymi. Kwestia przyszłości Unii Europejskiej jest mi naprawdę bliska” – kontynuowała. „9 czerwca możecie zagłosować za Unią nowej generacji, UE ekologiczną i sprawiedliwą społecznie. Znajdziecie mnie na 2. miejscu w województwach małopolskim i świętokrzyskim” – podsumowała w ostatnim wpisie.

Wybory do europarlamentu. Dorota Kolarska na liście Lewicy

Jeden z internautów zapytał ją „gdzie właściwie pracuje i czym się zajmuje”. „W Komisji Europejskiej (oczywiście nie w czasie kampanii). Zajmuję się polityką transportową, wcześniej – polityką cyfrową i rozszerzeniem unijnym. Pracowałam też nad projektami badawczymi związanymi z Unią Europejską, m.in. analizowałam umowy handlowe z Gruzją i Mołdawią” – wyjaśniła Kolarska.

„Zapamiętajcie to nazwisko: Dorota Kolarska. Dorota jest ekspertką od transportu. Skończyła Oxford, pracuje dla Komisji Europejskiej. W Małopolsce zmierzy się z Bartłomiejem Sienkiewiczem (tak, tym, który stwierdził, że europarlament to ‘cmentarzysko dla politycznych słoni’)” – napisał o niej lider partii Razem Adrian Zandberg. „Łatwo zapamiętać! Jest już taki minister” – zareagowała Anna-Maria Żukowska.

Bratanica ministra w Kancelarii Prezydenta startuje w wyborach z list Lewicy. „Nie wiedziałem”

Dorota Kolarska jest bratanicą ministra w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego, który według nieoficjalnych doniesień także wystartuje w wyborach do PE. Ma być „jedynką” w Wielkopolsce. – Nawet nie wiedziałem, od pana się dowiaduję, że startuje – skomentował doradca Andrzeja Dudy na antenie RMF. Dodał, że „tak się plotą polskie losy”. – Wiedziałem, że ma lewicowo-liberalne poglądy. Tak jest w rodzinach, nie każdy musi być krakowską konserwą, tak jak ja – podsumował Kolarski.

