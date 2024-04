Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kto może startować do Europarlamentu?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w czerwcu. Do urn wyborych ruszą przedstawiciele wszystkich krajów stowarzyszonych w ramach Unii Europejskiej, także Polacy. Głosować będziemy w niedzielę 9 czerwca.

Dlaczego wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne?

W wyborach do Europarlamentu mogą głosować wszystkie osoby, które mają ukończone 18 lat i posiadają czynne prawa wyborcze. To ważne, by oddać swój głos, ponieważ wybrani przez nas posłowie i posłanki będą przez najbliższe pięć lat o polskie interesy w Brukseli. Europosłowie tworzą akty prawne, zatwierdzają budżet Unii Europejskiej, mianują komisarzy, wybierają przewodniczącego Komisji Europejskiej.

W czerwcowych wyborach w Polsce wybierzemy 53 osoby, które będą pracowały w Brukseli. Łącznie wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego.

Kto może startować do Europarlamentu?

Kandydatem na europosła może zostać osoba, która:

ma ukończone 21 lat

jest obywatelem Polski lub obywatelem UE

ma prawo do wybierania w tych wyborach;

nie jest pozbawiona praw publicznych i wyborczych

od przynajmniej pięciu lat mieszka w Polsce lub na terenie kraju znajdującego się w Unii Europejskiej

Ile zarabia europoseł?

Posada w Europarlamencie to nie lada gratka. Miesięczne podstawowe wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego wynosi 10 075,42 euro brutto przed opodatkowaniem. To ponad 40 tysięcy złotych. Dla porównania polski poseł otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 9892,30 zł brutto.

Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Na kogo będziemy głosować?Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakie są frakcje polityczne w PE?