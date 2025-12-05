Znów awaria Cloudflare. Problemy odczuwalne na całym świecie

Potwierdzono kolejną awarię usługi Cloudflare, na której opiera się wiele popularnych serwisów internetowych. System padł w piątek przed godziną 10:00 czasu polskiego.Wśród wyłączonych usług wymienić można popularny LinkedIn czy edytor grafiki Canva.

Kolejna awaria Cloudflare. Ile potrwa tym razem?

Cloudflare oficjalnie potwierdza awarię i informuje o trwających poszukiwaniach źródeł problemu. Kłopoty mogą być obecnie związane zarówno z obsługą samego Cloudflare oraz wykorzystywanych API. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Ostatnim razem było to kilka godzin.

Poprzednie kłopoty tego typu obserwowaliśmy zaledwie kilka tygodni temu. We wtorek 18 listopada o godz. 12:20 w sieci Cloudflare wystąpiły poważne awarie, uniemożliwiające dostarczanie podstawowego ruchu sieciowego. Użytkownicy Internetu próbujący uzyskać dostęp do wielu stron na świecie widzieli tylko planszę informującą o błędzie. Padły strony m.in. Chat GPT, X, Canvy, Perplexity oraz wielu polskich portali informacyjnych.

Jak wówczas tłumaczono, problem nie był spowodowany bezpośrednio ani pośrednio cyberatakiem ani żadną złośliwą aktywnością. Został on wywołany zmianą uprawnień jednego z systemów baz danych. Wysłała ona wiele wpisów do „pliku funkcji” używanego przez system Cloudflare zarządzania botami. W rezultacie rozmiar tego pliku funkcji się podwoił.

Cloudflare zapowiadało poprawę jakości

Wspomniany plik był większy niż oczekiwano, więc został przesłany do wszystkich maszyn tworzących sieć firmy. To spowodowało awarię oprogramowania. Cloudflare początkowo błędnie zinterpretowało, że problem wystąpił w wyniku ataku DDoS na ogromną skalę.

Firma zapewniła wówczas, że podejmie działania, mające zapobiec podobnym awariom w przyszłości. Przyznała, że w ostatnich latach miała różne awarie, które skutkowały niedostępnością do stron, ale ta listopadowa była najpoważniejsza od 2019 roku.

Czytaj też:

Awaria znanej sieci komórkowej. Klienci nie kryją oburzeniaCzytaj też:

Blik z kolejną awarią. Polacy zgłaszają poważne problemy