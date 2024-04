Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakie są frakcje polityczne w PE?

Już w czerwcu mieszkańcy krajów Unii Europejskiej wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Głosować będą na 720 posłów, którzy przez kolejne pięć lat będą reprezentować interesy poszczególnych krajów w Unii Europejskiej.

Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się pomiędzy 6 a 9 czerwca we wszystkich krajach stowarzyszonych w ramach Unii Europejskiej. W Polsce wybory odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Takie rozporządzenie podpisał prezydent Andrzej Duda. Wszyscy Polacy uprawnieni do głosowania, posiadający czynne prawa wyborcze i mający więcej niż 18 lat, będą mogli pójść do urn wyborczych i zagłosować na wybranych kandydatów.

Czy głosujemy na posłów partii krajowych czy zagranicznych?

W Polsce wybierzemy 53 posłów. Będą oni startować z partii krajowych, ale po wyborach najprawdopodobniej dołączą do partii w Parlamencie Europejskim. Taką praktykę stosują niemal wszystkie posłanki i posłowie.

Jakie są grupy polityczne w Parlamencie Europejskim?

W Parlamencie Europejskim działa siedem frakcji politycznych:

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Renew Europe Group

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Grupa Lewicy w Parlamencie Europejskim – GUE/NGL



Grupa Tożsamość i Demokracja

Każda z grup politycznych samodzielnie powołuje przewodniczącego (czasem także współprzewodniczącego), organizuje również pracę sekretariatu. Oficjalne stanowiska konkretnych frakcji w poszczególnych sprawach są ustalane w ramach wewnętrznego porozumienia na spotkaniach grup.

Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ile posłów wybieramy?Czytaj też:

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kiedy się odbędą?