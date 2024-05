Andrzej Duda uderza w Donalda Tuska. „Za wszelką cenę chce wygrać wybory”

W sobotę 18 maja prezydent Andrzej Duda brał udział w obchodach 80. rocznicy zwycięstwa aliantów ze znaczącym udziałem polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino. Podczas swojego przemówienia polski prezydent wprost nawiązał do wojny w Ukrainie, wzywając do walki z rosyjskim imperializmem.

Andrzej Duda uderza w Donalda Tuska

W dniu rocznicy prezydent udzielił w Rzymie wywiadu Telewizji Republika, w którym był pytany o politykę wyborczą prowadzoną przez partię Donalda Tuska, a zwłaszcza o ostatni, spot wyborczy Platformy Obywatelskiej wymierzony w PiS, który wzbudził wiele kontrowersji.

– Trwa kampania do Parlamentu Europejskiego, którą Donald Tusk za wszelką cenę chce wygrać, bo nie wygrał żadnych wyborów w ostatnim czasie – stwierdził prezydent. – Kto zajmuje się polityką, to pamięta Donalda Tuska z lat 2008, 2009, 2010, 2011; pamięta jego spotkania na molo w Sopocie z Panem Putinem, pamięta jego obściskiwanie się z Panem Putinem choćby w Smoleńsku; pamięta cały reset z Rosją; pamięta nawoływanie do odwiedzin na grobach żołnierzy Armii Czerwonej, spontaniczne akcje zapalania zniczy itd., do których wzywali sojusznicy i polityczni przyjaciele Pana Premiera. Więc to jest taka nagła zmiana retoryki. Można by patrzeć na to ze spokojnym uśmiechem, patrząc na to, jak bardzo zmieniła się retoryka także w Niemczech. Bo tutaj jest pełna zbieżność, jeżeli chodzi o podejście do Rosji – dodał.

Duda zaproponował Tuskowi spotkanie z polskimi kombatantami, którzy walczyli pod Monte Cassino, a do Włoch z armią gen. Andersa dotarli z rosyjskiej katorgi na Syberii. – Jeżeli Pan Premier Tusk chce wiedzieć, jak wygląda prawdziwe oblicze Rosji, to niech z nimi porozmawia i zapyta, co oni sądzą o polityce, którą prowadził wcześniej – powiedział prezydent.

„Popieram stworzenie komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów”

Andrzej Duda został też zapytany o plany powołania komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów.

–Ja cały czas popieram stworzenie komisji. Przypominam, że przecież myśmy rok temu mieli w Polsce demonstracje uliczne przeciwko powstaniu takiej komisji, w obronie Pana Premiera Donalda Tuska. Pan Premier Tusk i jego akolici tak bardzo bali się wtedy powstania takiej komisji, która pokazałaby, jak wyglądała współpraca jego i jego rządu z Rosjanami, jak wyglądał ten reset z Rosją, która być może wyjaśniłaby szereg znaków zapytania – mówił prezydent.

Duda stwierdził, że wielu ekspertów ostrzega dziś przed powołaniem nowej komisji, która będzie „pracowała pod dyktando Donalda Tuska i będzie miała tylko jeden cel: oczernienie przeciwników politycznych”.

– Będzie to jeden wielki strumień pomówień, w istocie bez żadnych poważnych dowodów, wytwarzanie różnych materiałów przez służby, w których będą zawarte różne sugestie bez żadnych dowodów. Ale powtarzane w mediach, które są opanowane przez obecną koalicję rządzącą, przyniosą efekt społeczny – ocenił. – Jeżeli uda się stworzyć komisję, która mniej więcej na sprawiedliwych zasadach będzie zawierała reprezentację różnych stron sceny politycznej, to będzie takie badanie, o jakie mi chodziło. Gdzie każda ze stron będzie mogła powoływać świadków i ekspertów, mieć podobny dostęp do archiwów i takie samo prawo do zadawania pytań. Jeżeli taka komisja by powstała, to proszę bardzo. Bardzo bym tego chciał – podkreślił

