Kowalski zaliczył wpadkę. Wszystko nagrała kamera

– Złożyłem ten wniosek w listopadzie 2021 roku, a więc dokładnie cztery lata temu – powiedział Janusz Kowalski w rozmowie z reporterem Wprost.pl Piotrem Barejką. Poseł PiS zaliczył przy okazji wpadkę, ponieważ 2021 rok był nie cztery, a trzy lata temu.

Wniosek, o którym mówił polityk, był adresowany do Andrzeja Dudy. Janusz Kowalski wpadł na pomysł, aby odznaczyć Donalda Trumpa Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. – Nikt wtedy nie myślał, że Donald Trump ponownie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja wiedziałem, że tak się stanie – zapewniał.

Polityk wyjaśnił, że zdecydował się na taki krok, ponieważ Polska powinna zawsze doceniać swoich przyjaciół. – Jest taka praktyka, że bez względu na to, czy jest to Republikanin czy Demokrata, jeżeli dany prezydent służy jako przyjaciel Polsce, to dostaje najwyższe odznaczenie. Dostawali je w historii i Demokraci i Republikanie -podkreślił.

W swoim wniosku parlamentarzysta przekonywał, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest wielkim przyjacielem Polski a w trakcie całej kadencji oraz po jej zakończeniu wspierał suwerenność gospodarczą, energetyczną i militarną Polski – wyliczał dodając, że Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym cudzoziemcom w Polsce. Janusz Kowalski przypominał również, że w przeszłości odznaczenie trafiło m.in. do Ronalda Reagana, George'a W. Busha oraz Hillary Clinton.

W trakcie swojej kadencji Donald Trump niejednokrotnie swoją postawą i działaniami realnie wpływał na umocnienie międzynarodowej pozycji naszego kraju w Europie i na świecie. W mojej opinii zasługi Donalda Trumpa dla polskich spraw predysponują go do dołączenia w poczet szacownego grona innych osób wyróżnionych tych odznaczeniem – napisał wówczas.

Teraz wśród zasług Donalda Trumpa dla Polski, Janusz Kowalski wymienił m.in. wsparcie inicjatywy Trójmorza oraz wsparcie budowy sojuszu państw Europy środkowo-wschodniej, wymierzonego przeciwko de facto Rosji. – Blokował w interesie Polski oraz Ukrany Nord Stream II, a więc niemiecki projekt. Przyjeżdżał do Polski, wspierał inwestycje amerykańskie – skomentował poseł.