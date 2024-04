Ostatni akord komisji ds. afery wizowej. „Gigantyczne zaniedbania”

Przewodniczący komisji ds. wyjaśnienia afery wizowej poinformował, że trwa przygotowywanie sprawozdania na podstawie zgromadzonych dokumentów, które zostanie przedstawione w pierwszym tygodniu czerwca. – Prace zakończą się po siedmiu przesłuchaniach, czyli zostało nam czternastu świadków. Ostatni dwaj świadkowie to Zbigniew Rau i Jarosław Kaczyński – mówił na antenie Polskiego Radia Michał Szczerba.

Jak tłumaczył, członkowie komisji skonfrontują te osoby ze zgromadzoną dokumentacją. – To będzie ostatni akord prac komisji. Powiem wprost: gigantyczne zaniedbania, w tej chwili zastanawiamy się nad tym, jakie zawiadomienie do prokuratury złożyć. One będą załącznikami do sprawozdania, które przedstawimy – zapowiedział.

Szczerba chce ujawnić dokumenty dotyczące afery wizowej

– Druga rzecz, to moja rozmowa z ministrem Tomaszem Siemoniakiem. Uważamy, że część dokumentów powinna poznać opinia publiczna. Mieliśmy te kłamliwe zeznania podczas przesłuchania Mariusza Kamińskiego, który przedstawił swoją wersję wydarzeń – że służby zadziałały na czas i doprowadziły do zatrzymania jednego z bohaterów afery wizowej. Prawda jest całkiem inna. Przez dziewięć miesięcy z Kamińskim głupio przyglądały się sprawie – przekonywał Szczerba.

Ujawnione mają być dokumenty dotyczące Poland.Business Harbour. Pierwotnym celem wprowadzonego w 2020 roku projektu było przyciągnięcie do kraju zagranicznych informatyków oraz firm z branży IT.

– Rząd PiS nazywał to programem, a żadnego programu nie było. Nie było uchwały rządu w tej sprawie. Była to inicjatywa, dzięki której w rozszczelnionym systemie Polska wydała 100 tys. wiz, w tym obywatelom Federacji Rosyjskiej podczas działań wojennych. Zostało zatrzymanych kilkaset osób poprzez różne systemy, które je weryfikowały – mówił.

Jego zdaniem, system ten „miał być i mógł być kanałem przerzutowym dla rosyjskiej agentury” . – Wyłapanych zostało kilkaset osób, które stanowiły zagrożenie terrorystyczne nie tylko wobec obywateli Polski ale wobec całej UE i naszych sojuszników w NATO. To dokumenty, które powinna poznać opinia publiczna – ocenił.

